Futebol Com volta de Vinicius Júnior, Brasil recebe a Venezuela, na Arena Pantanal Seleção lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, após vitórias diante da Bolívia e Peru

A Venezuela não costuma ser um adversário que faz o Brasil suar tanto, mas a promessa é de temperatura alta nesta quinta (12), no confronto entre as seleções, às 21h30, na Arena Pantanal, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, em Cuiabá, conhecida pelo calor e por ter um ar mais seco, sem tantos ventos, a equipe terá que lidar bem com o desgaste para manter os 100% de aproveitamento na competição, após vitórias diante de Bolívia e Peru.

A previsão do tempo para esta noite é de uma temperatura na casa dos 30ºC - diferente do que boa parte dos atletas, que jogam na Europa, estão acostumados. Por isso, a Seleção tem cuidado bem da hidratação dos jogadores. Nos treinos, que aconteciam normalmente após o pôr do sol, foram adotadas medidas para esfriamento corporal, como uso de toalhas geladas e banheiras nos vestiários. Cenário que pode fazer o Brasil reforçar ainda mais o estilo adotado pelo técnico Fernando Diniz, de segurar a posse de bola para cansar mais rápido os venezuelanos.



Outro desafio que o Brasil espera superar é a adaptação ao gramado da Arena Pantanal. “Tivemos o carinho de Belém, agora o daqui de Cuiabá, mas o campo não é o que estamos acostumados. Assim como o calor. Você ganha de um lado e perde de outro. Se pudesse escolher (jogar) em campos melhores, em situações melhores para os jogadores, escolheríamos campos melhores. Mas o carinho está sendo incrível e isso nos fortalece dentro da seleção”, afirmou o volante Casemiro.

Para o confronto, Diniz terá duas mudanças pelo lado esquerdo de ataque. Recuperado de contusão, Vinicius Júnior voltou a figurar na lista de convocados da Seleção e formará o ataque ao lado de Neymar, Rodrygo e Richarlison - Raphinha, que foi titular na posição do atacante do Real Madrid, se machucou e foi cortado. Na lateral esquerda, Guilherme Arana será escalado, já que Renan Lodi, acionado diante de Bolívia e Peru, também saiu da convocação por motivos físicos.

“O meu primeiro contato com Vinícius Júnior foi excelente. É um dos maiores jogadores do futebol mundial e esperamos que ele se sinta bem, conseguindo produzir o que ele sabe”, frisou o treinador. “A prioridade é botar em campo o time mais competitivo possível. Claro que o entrosamento é importante, mas obviamente se a gente ver que uma mudança vai melhorar o desempenho da equipe, com o Brasil tendo mais chance de ganhar, ela será feita. Quero que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. Conforme eles forem se sentindo confortáveis com aquilo que estamos implementando, elas acontecerão com certa naturalidade”, apontou.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vinicius Junior; Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

Venezuela

Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Sosa, Herrera, José Martínez e Soteldo; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Fernando Batista.



Local: Arena Pantanal (Cuiabá/MT)

Horário: 21h30

Árbitro: Kevin Ortega (PER). Assistentes: Eduardo Cardozo (PER) e Milciades Saldivar (PER)

Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)

