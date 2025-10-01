A- A+

Futebol Com voltas de Militão e Rodrygo, Ancelotti convoca Seleção para amistosos Dupla, que já trabalhou com o técnico italiano no Real Madrid, foi convocada para partidas contra Japão e Coreia do Sul

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (1º) a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Alguns nomes retornam à lista de convocados, casos do goleiro Ederson, dos volantes André e João Gomes, do zagueiro Éder Militão e dos atacantes Rodrygo e Igor Jesus.





"Essa é uma lista que leva em conta os dois jogos (contra Japão e Coreia do Sul). Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também pelo fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm pela primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm”, citou o treinador.

Ancelotti também destacou o retorno de velhos conhecidos da época de Real Madrid, como Militão e Rodrygo.

“Rodrygo voltou porque creio que ele nesse momento está bem. Mesmo não jogando muito, está entrando bem todas as vezes. Tem boa condição física e é muito importante para essa Seleção, com característica técnica importante. Um atacante que pode jogar em todas as posições”, iniciou.

"Militão teve um problema no último jogo, mas foi um choque. A comissão está em contato com o Real Madrid. Ele está bem. Falei com ele. Tem um jogo no próximo fim de semana. Está na lista, mas não é uma lista definitiva. Pode mudar um pouco para os próximos jogos. Mas se ele está bem e não tem problema, gostaria que estivesse conosco”, reforçou.

No gol, sem Alisson, lesionado, o técnico da Seleção indicou que vai fazer um revezamento na meta. “Hugo vai jogar um jogo. Provavelmente o segundo. O primeiro vai ser Ederson, que é um goleiro importante para a gente. Queremos vê-los atuando com a camisa da Seleção, que pesa. Toda a comissão tem confiança nos nossos goleiros”, pontuou.



Mudanças

A lista foi um pouco modificada por causa de lesões. Todos com contusões musculares, Alisson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Raphinha não puderam ser convocados.

Membros do departamento de seleções e da comissão técnica percorreram estádios do Brasil e da Europa para observarem jogadores nas últimas semanas. Ancelotti não assistiu às partidas de perto. Ele preferiu passar os últimos dias com a família em sua casa no Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, antes de voltar ao Rio para anunciar os convocados.

Confira os convocados

Goleiros

Bento ( Al-Nassr/ARA)

Ederson (Fenerbahçe/TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Caio Henrique (Monaco/FRA)

Carlos Augusto (Internazionale/ITA)

Douglas Santos (Zenit/RUS)

Eder Militão (Real Madrid/ESP)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal/ING)

Beraldo (Paris Saint-Germain/FRA)

Vanderson (Monaco/FRA)

Wesley (Roma/ITA)

Meias:

André (Wolverhampton/ING)

Bruno Guimarães (Newcastle/ING)

Casemiro (Manchester United/ING)

João Gomes (Wolverhampton/ING)

Joelinton (Newcastle/ING)

Lucas Paquetá (West Ham/ING)

Atacantes:

Estêvão (Chelsea/ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal/ING)

Igor Jesus (Nottigham Forest/ING)

Luiz Henrique (Zenit/RUS)

Matheus Cunha (Manchester United/ING)

Richarlison (Tottenham/ING)

Rodrygo (Real Madrid/ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP)

