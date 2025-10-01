Com voltas de Militão e Rodrygo, Ancelotti convoca Seleção para amistosos
Dupla, que já trabalhou com o técnico italiano no Real Madrid, foi convocada para partidas contra Japão e Coreia do Sul
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (1º) a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Alguns nomes retornam à lista de convocados, casos do goleiro Ederson, dos volantes André e João Gomes, do zagueiro Éder Militão e dos atacantes Rodrygo e Igor Jesus.
Leia também
• Ancelotti terá de "reinventar" seleção em convocação sem Alisson, Marquinhos e Raphinha
• Ex-atacante da seleção do Zaire, pai de Lukaku morre aos 58 anos
• Fifa suspende 7 jogadores da seleção por um ano e multa Malásia após falsificação de documentos
"Essa é uma lista que leva em conta os dois jogos (contra Japão e Coreia do Sul). Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também pelo fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm pela primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm”, citou o treinador.
Ancelotti também destacou o retorno de velhos conhecidos da época de Real Madrid, como Militão e Rodrygo.
“Rodrygo voltou porque creio que ele nesse momento está bem. Mesmo não jogando muito, está entrando bem todas as vezes. Tem boa condição física e é muito importante para essa Seleção, com característica técnica importante. Um atacante que pode jogar em todas as posições”, iniciou.
"Militão teve um problema no último jogo, mas foi um choque. A comissão está em contato com o Real Madrid. Ele está bem. Falei com ele. Tem um jogo no próximo fim de semana. Está na lista, mas não é uma lista definitiva. Pode mudar um pouco para os próximos jogos. Mas se ele está bem e não tem problema, gostaria que estivesse conosco”, reforçou.
No gol, sem Alisson, lesionado, o técnico da Seleção indicou que vai fazer um revezamento na meta. “Hugo vai jogar um jogo. Provavelmente o segundo. O primeiro vai ser Ederson, que é um goleiro importante para a gente. Queremos vê-los atuando com a camisa da Seleção, que pesa. Toda a comissão tem confiança nos nossos goleiros”, pontuou.
Mudanças
A lista foi um pouco modificada por causa de lesões. Todos com contusões musculares, Alisson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Raphinha não puderam ser convocados.
Membros do departamento de seleções e da comissão técnica percorreram estádios do Brasil e da Europa para observarem jogadores nas últimas semanas. Ancelotti não assistiu às partidas de perto. Ele preferiu passar os últimos dias com a família em sua casa no Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, antes de voltar ao Rio para anunciar os convocados.
Confira os convocados
Goleiros
Bento ( Al-Nassr/ARA)
Ederson (Fenerbahçe/TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
Caio Henrique (Monaco/FRA)
Carlos Augusto (Internazionale/ITA)
Douglas Santos (Zenit/RUS)
Eder Militão (Real Madrid/ESP)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal/ING)
Beraldo (Paris Saint-Germain/FRA)
Vanderson (Monaco/FRA)
Wesley (Roma/ITA)
Meias:
André (Wolverhampton/ING)
Bruno Guimarães (Newcastle/ING)
Casemiro (Manchester United/ING)
João Gomes (Wolverhampton/ING)
Joelinton (Newcastle/ING)
Lucas Paquetá (West Ham/ING)
Atacantes:
Estêvão (Chelsea/ING)
Gabriel Martinelli (Arsenal/ING)
Igor Jesus (Nottigham Forest/ING)
Luiz Henrique (Zenit/RUS)
Matheus Cunha (Manchester United/ING)
Richarlison (Tottenham/ING)
Rodrygo (Real Madrid/ESP)
Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP)