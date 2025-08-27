A- A+

FUTEBOL Com Yamal em primeiro e dois brasileiros no top-20, estudo elege jogadores mais promissores do mundo Estêvão, do Chelsea, ficou na quarta colocação e é o brasileiro mais bem colocado no ranking

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgou, nesta quarta-feira, uma lista com os 200 jogadores sub-20 mais promissores do mundo. O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona, lidera o ranking, que conta com três brasileiros no top-20.

Esse ranking foi estabelecido conforme o método do capital de experiência produzido pelo CIES, tendo em conta os minutos disputados em jogos oficiais nos últimos 365 dias, o nível desportivo dos jogos e os resultados obtidos. O estudo também se baseou no índice de desempenho calculado a partir de dados de jogos coletados.

O atacante Estêvão, do Chelsea, ficou na quarta colocação e é o brasileiro mais bem colocado no ranking, ficando atrás de Pau Cubarsí, do Barcelona, Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e do próprio Lamine Yamal. A entidade elegeu Rayan, do Vasco, como o 18° jogador mais promissor do mundo, e Pedrinho, do Zenit, como 20°.

A lista de 200 nomes também conta com atletas que jogam em times do Brasil. Álvaro Montoro e Jordan Barrera, ambos do Botafogo, aparecem no ranking, assim como o lateral Souza, do Santos, e o atacante Alysson, do Grêmio. Kauã Elias, Lucas Ferreira e Alisson Santana, todos do Shakhtar Donetsk, também estão no levantamento.

Veja top-20



Lamine Yamal (Barcelona)



Pau Cubarsí (Barcelona)



Warren Zaïre-Emery (PSG)



Estêvão (Chelsea)

Estêvão em sua estreia pelo Chelsea Foto: Glyn Kirk/AFP





Franco Mastantuono (Real Madrid)



Franco Mastantuono é apresentado no Real Madrid // Real Madrid / Divulgação





Jorrel Hato (Chelsea)



Roger Fernandes (Braga)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal)



Geovany Quenda (Sporting)



Elías Montiel (Pachuca)



Givairo Read (Feyernoord)



Jesús Rodríguez (Como)



Mamadou Sarr (Strasbourg)



Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)



Jobe Bellingham assina contrato com Borussia Dortmund até 2030 // Divulgação





Ethan Nwaneri (Arsenal)



Andrija Maksimović (RB Leipzig)



Lucas Bergvall (Tottenham)



Rayan (Vasco)



Rayan, do Vasco, em ação no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira // Juan Barreto/AFP





Rodrigo Mora (Porto)



Pedrinho (Zenit)

