Com Yamal em primeiro e dois brasileiros no top-20, estudo elege jogadores mais promissores do mundo
Estêvão, do Chelsea, ficou na quarta colocação e é o brasileiro mais bem colocado no ranking
O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgou, nesta quarta-feira, uma lista com os 200 jogadores sub-20 mais promissores do mundo. O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona, lidera o ranking, que conta com três brasileiros no top-20.
Esse ranking foi estabelecido conforme o método do capital de experiência produzido pelo CIES, tendo em conta os minutos disputados em jogos oficiais nos últimos 365 dias, o nível desportivo dos jogos e os resultados obtidos. O estudo também se baseou no índice de desempenho calculado a partir de dados de jogos coletados.
O atacante Estêvão, do Chelsea, ficou na quarta colocação e é o brasileiro mais bem colocado no ranking, ficando atrás de Pau Cubarsí, do Barcelona, Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, e do próprio Lamine Yamal. A entidade elegeu Rayan, do Vasco, como o 18° jogador mais promissor do mundo, e Pedrinho, do Zenit, como 20°.
A lista de 200 nomes também conta com atletas que jogam em times do Brasil. Álvaro Montoro e Jordan Barrera, ambos do Botafogo, aparecem no ranking, assim como o lateral Souza, do Santos, e o atacante Alysson, do Grêmio. Kauã Elias, Lucas Ferreira e Alisson Santana, todos do Shakhtar Donetsk, também estão no levantamento.
Veja top-20
Lamine Yamal (Barcelona)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Warren Zaïre-Emery (PSG)
Estêvão (Chelsea)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Jorrel Hato (Chelsea)
Roger Fernandes (Braga)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Geovany Quenda (Sporting)
Elías Montiel (Pachuca)
Givairo Read (Feyernoord)
Jesús Rodríguez (Como)
Mamadou Sarr (Strasbourg)
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
Ethan Nwaneri (Arsenal)
Andrija Maksimović (RB Leipzig)
Lucas Bergvall (Tottenham)
Rayan (Vasco)
Rodrigo Mora (Porto)
Pedrinho (Zenit)