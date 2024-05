Com Yuri Romão em Londres, Sport confirma proposta por Pedro Lima

A- A+

A saída do lateral-direito Pedro Lima parece ser algo inevitável no Sport. Pela primeira vez, o clube pernambucano confirmou ter recebido proposta pelo prata da casa de 17 anos. Assim, a expectativa é que a joia possa dar adeus à Ilha do Retiro já na janela de transferências deste meio de ano. Um dos clubes interessados no jogador é o Chelsea, da Inglaterra. Inclusive, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, está em Londres.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o membro do comitê gestor do Sport, Guilherme Falcão, confirmou que o clube recebeu proposta pelo ativo leonino e, também, que Romão está na capital inglesa. "O Sport recebeu proposta por (Pedro) Lima. O presidente está, sim, em Londres. No entanto, eu não vou comentar implicações, negociações ou clubes envolvidos", limitou-se a falar o dirigente.

Segundo informações do jornalista inglês Duncan Castles, o Chelsea pretende oferecer oito milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) para contar com o futebol de Pedro Lima. Caso a negociação se concretize nestes valores, Pedro Lima se tornaria a maior venda do futebol nordestino. Logo após o revés rubro-negro para o Fortaleza, o empresário do atleta, Renato Guimarães, usou sua conta no Instagram para postar uma foto embarcando para a Europa.

Vale lembrar que no início deste mês, o jornal AS, da Espanha, noticiou os interesses de clubes como Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Juventus e alguns da Premier League, em Pedro Lima. Na oportunidade, o periódico informou que a equipe da capital espanhola enxergava a joia do Sport como um substituto para Carvajal, de 32 anos. Além disso, chamou o jovem de "herdeiro de Cafú".

À época, à reportagem, o Sport informou não projetar nenhuma venda para a sequência da temporada. Entretanto, garantiu analisar propostas, conforme elas fossem chegando. Movimento que tem sido feito neste momento.

Recentemente, Pedro Lima renovou seu vínculo com o Sport até 2027. Atualmente, o valor da multa do lateral para clubes do Brasil é de R$ 50 milhões. Já para equipes do exterior que queiram contar com o futebol da joia rubro-negra, o valor sobe para R$ 65 milhões - R$ 20 milhões a mais que o planejado a ser desembolsado pelo Chelsea.

