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Seleção sub-20 Com Zé Lucas, do Sport, seleção brasileira sub-20 é convocada para amistosos contra Chile Brasil tem compromissos contra os chilenos nos dias 6 e 9 de junho

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A seleção brasileira sub-20 foi convocada, nesta sexta-feira (22), para amistosos contra Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. Entre os 25 atletas chamados pelo técnico Paulo Victor está o nome de Zé Lucas, do Sport.

Os jogadores se apresentam para dar início aos trabalhos visando o desafio no dia 1º de junho, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Esta será a segunda etapa da preparação da seleção para a disputa do Sul-Americano sub-20 de 2027. Em março, também com Zé Lucas presente, o Brasil encarou o Paraguai em duas oportunidades. Em ambas, a equipe verde-amarela venceu por 3x1, em São Paulo.

No dias 6 e 9 de junho, os jogos contra os chilenos serão disputados às 18h, no Estádio Nacional do Chile. Confira abaixo a lista de convocados.

Goleiros

João Pedro (Santos)

Kauan Cunha (Palmeiras)

Vitor Lamounier (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR)

Igor Felisberto (São Paulo)

João Ananias (Santos)

João Victor (Flamengo)

Kauã Pascini (Atlético-MG)

Luis Eduardo (Grêmio)

Pedro Gabriel (Grêmio)

Vitinho (Athletico-PR)

Meio-campistas

Djhordney (São Paulo)

Erick Belé (Palmeiras)

Gabriel Mec (Grêmio)

Lucas Rodrigues (Goiás)

Luis Pacheco (Palmeiras)

Ramon Rique (Vasco)

Zé Lucas (Sport)

Atacantes

Gabriel Carvalho (Al-Qadsiah (SAU))

Heittor (Palmeiras)

Isaque (Shakhtar (UKR))

Kayke Ayrton (Athletico-PR)

Luca Meirelles (Shakhtar (UKR))

Rayan Lelis (Cruzeiro)

Tetê (São Paulo)

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