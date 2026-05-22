Com Zé Lucas, do Sport, seleção brasileira sub-20 é convocada para amistosos contra Chile
Brasil tem compromissos contra os chilenos nos dias 6 e 9 de junho
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A seleção brasileira sub-20 foi convocada, nesta sexta-feira (22), para amistosos contra Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. Entre os 25 atletas chamados pelo técnico Paulo Victor está o nome de Zé Lucas, do Sport.
Os jogadores se apresentam para dar início aos trabalhos visando o desafio no dia 1º de junho, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Esta será a segunda etapa da preparação da seleção para a disputa do Sul-Americano sub-20 de 2027. Em março, também com Zé Lucas presente, o Brasil encarou o Paraguai em duas oportunidades. Em ambas, a equipe verde-amarela venceu por 3x1, em São Paulo.
No dias 6 e 9 de junho, os jogos contra os chilenos serão disputados às 18h, no Estádio Nacional do Chile. Confira abaixo a lista de convocados.
Goleiros
João Pedro (Santos)
Kauan Cunha (Palmeiras)
Vitor Lamounier (Cruzeiro)
Defensores
Arthur Dias (Athletico-PR)
Igor Felisberto (São Paulo)
João Ananias (Santos)
João Victor (Flamengo)
Kauã Pascini (Atlético-MG)
Luis Eduardo (Grêmio)
Pedro Gabriel (Grêmio)
Vitinho (Athletico-PR)
Meio-campistas
Djhordney (São Paulo)
Erick Belé (Palmeiras)
Gabriel Mec (Grêmio)
Lucas Rodrigues (Goiás)
Luis Pacheco (Palmeiras)
Ramon Rique (Vasco)
Zé Lucas (Sport)
Atacantes
Gabriel Carvalho (Al-Qadsiah (SAU))
Heittor (Palmeiras)
Isaque (Shakhtar (UKR))
Kayke Ayrton (Athletico-PR)
Luca Meirelles (Shakhtar (UKR))
Rayan Lelis (Cruzeiro)
Tetê (São Paulo)