A- A+

Futebol Com Zé Lucas na mira de europeus, diretor do Sport vê ida ao Catar como "positiva" Enrico Ambrogini afirma que clube não recebeu propostas oficiais, mas vê evolução de conversas

Em entrevista coletiva concedida após o revés do Sport para o Vitória, domingo, o diretor-geral de futebol do clube, Enrico Ambrogini, declarou que o clube ainda não recebeu uma proposta oficial pelo jovem Zé Lucas, principal joia da equipe. Apesar da eliminação da seleção brasileira para Portugal, na segunda-feira (24), na semifinal da Copa do Mundo sub-17, o jovem tem sido um dos principais destaques do time nacional.

Há pouco mais de dez dias, Enrico Ambrogini viajou para o Catar para acompanhar o cabeça de área rubro-negro e ouvir possíveis interessados no camisa 5 do Brasil. Na mira de diversos clubes, Zé Lucas termina sua participação com o time brasileiro, no Catar, na quinta-feira (27). Na ocasião, o seleção encara a Itália, às 9h30, pela disputa do terceiro lugar.

"A ida ao Catar foi super positiva. Deu para ver o que o pessoal acha do Zé [Lucas] e para a gente conduzir as negociações. Para que isso seja parte do Sport e o clube não seja só um passageiro que onde decidirem o menino vai", iniciou Ambrogini.

"Ainda não tem proposta formal, mas já evoluíram para conversas em linha de transação. Eu mandei mensagem para ele falando: "Eu vim para mostrar o carinho que temos por você". É um menino diferente, também fora de campo. Cabeça muito boa. Ele é muito grato ao Sport também. A gente tem que mostrar isso para ele, que ele é DNA Sport", prosseguiu.

Além do diretor do Sport, o empresário de Zé Lucas no Brasil, Guilherme Cavalcanti, também viajou para o Catar, na última semana, para acompanhar o atleta durante a participação no torneio. Com a competição perto do fim, a expectativa é que propostas oficiais pelo prata da casa leonino comecer a ser feitas. A ideia é que futuras negociações partam do valor de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões)

Cobiçado por europeus e acumulando boas atuações com a camisa do Brasil no Mundial, Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028. A multa rescisória para clubes estrangeiros é de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual, aproximadamente). Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

Veja também