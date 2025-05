Com Zé Lucas, seleção brasileira sub-17 é convocada para amistosos; veja lista

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a lista de convocados para dois amistosos da seleção brasileira sub-17, marcados para o fim de junho. Entre os nomes chamados, está o de Zé Lucas, volante do Sport.

O prata da casa rubro-negro se apresenta ao time verde-amarelo no próximo dia 16, na Granja Comary, em Teresópolis, para dar início à preparação para dois jogos contra o México. As partidas serão disputadas nos dias 24 e 27 de junho, no centro de treinamento da seleção.

Os duelos com os mexicanos vão servir de preparação para a disputa do Mundial sub-17, que será realizado em novembro, no Catar. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Zé Lucas retorna à seleção brasileira depois de brilhar pela equipe no mês passado, no Sul-Americano da categoria, disputado na Colômbia. Na ocasião, ele foi titular e campeão da campanha que culminou no título do Brasil.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Kaio de Assis (Atlético-MG)

Gabriel Menegon (Grêmio)

João Pedro (Santos)

Laterais

Angelo Henrique (São Paulo)

Arthur Ryan (Fluminense)

Denner Alves (Corinthians)

Derick Campos (Palmeiras)

Zagueiros

Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Vitor Hugo (Cruzeiro)

Kauã Prates (Cruzeiro)

Luccas Ramon (Palmeiras)

Meios-campistas

Gustavo Gomes (Athletico-PR)

Felipe Morais (Cruzeiro)

Zé Lucas (Sport)

Luis Felipe (Palmeiras)

Andrey Fernandes (Vasco)

Tiago Augusto (Grêmio)

Atacantes

Ruan Pablo (Bahia)

Davi Lucas (Red Bull Bragantino)

Dell (Bahia)

Raykkonen Soares (Internacional)

Luis Gustavo (Red Bull Bragantino)

Benjamin Santos (Grêmio)

