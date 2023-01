A- A+

Nordestão Comandante da PM diz que pediu adiamento do clássico entre Sport e Santa Cruz; veja resposta da FPF Declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30). Partida está marcada para o dia 17 de fevereiro, data que coincide com abertura do Carnaval.

Na coletiva de imprensa realizada para divulgar medidas de combate à violência nos estádios, nesta segunda-feira (30), o comandante da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), coronel Tibério César, disse que solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) o adiamento do clássico entre Sport e Santa Cruz marcado para o dia 17 de fevereiro, às 19h, data e horário que coincidem com a abertura do Carnaval do Recife, no Marco Zero.

A preocupação é com o tamanho do efetivo de policiais que deve ser empregado nos dois eventos de grande porte.



"Já foi solicitada a transferência dessa partida justamente por causa da abertura do Carnaval, no dia 17. Tivemos um encontro com [o presidente da FPF] Evandro [Carvalho]. Passamos não só essa data como outras em que irá coincidir evento de Carnaval com algum clássico", afirmou o coronel Tibério César, referindo-se à partida entre Sport e Bahia pela Copa do Nordeste, que acabou sendo marcada para o dia 23.



"A gente tem um grande Carnaval pela frente. Muitas prévias já têm ocorrido em Olinda e a Polícia Militar tem trabalhado diuturnamente para proporcionar um Carnaval tão esperado pela sociedade pernambucana", complementou.



O presidente da FPF, Evandro Carvalho, destacou que já conseguiu a mudança da data do jogo entre o Rubro-negro e o Bahia e que estuda alternativas para alterar a do clássico com o Santa, que também é válido para o Nordestão. "Nós estamos trabalhando duramente nisso, buscando uma solução técnica, que admita as condições de mudança dessa data de jogo", afirmou.

