Futebol Combatendo o racismo, Seleção Brasileira jogará com o uniforme preto pela primeira vez na história Padrão será utilizado no próximo sábado (17), diante de Guiné, em partida realizada na Espanha

Em tempos que a intolerência racial continua presente na sociedade e que casos se tornaram constantes durante a última temporada europeia, a Seleção Brasileira se posiciona para promover um ato histórico. Pela primeira vez na história, o selecionado brasileiro vestirá uniforme com as cores pretas. Será no próximo sábado (17), em partida diante da equipe de Guiné, em Barcelona, na Espanha.

Joelinton, atleta negro e nordestino, falou sobre a importância de tratar sobre a temática nos dias atuais. “É importante falar sobre o racismo. É algo que vem se falando há bastante tempo, mas que ainda é necessário mudar muitas coisas. Existe o combate anti-racista mas não mudou muita coisa ainda. Isso não é algo de hoje, já vem de longo tempo, e em pleno século XXI ainda está acontecendo coisas assim, difícil aceitar, acreditar que em uma sociedade evoluída ainda aconteça isso", disse.

Para o volante, a visibilidade da partida e o ato anti-racista é um bom momento para gerar reflexão sobre o tema, principalmente pensando no futuro da sociedade. "Temos que continuar falando e combatendo para que isso acabe um dia. Sabemos que vai ser difícil, mas temos que ser positivos, tentando melhorar o mundo, para tentar fazer que as novas gerações não passem por isso. O jogo vai ser um momento bom para abrir a mente das pessoas sobre o racismo”, concluiu.

Histórico dos uniformes

No primeiro jogo da história da Seleção Brasileira, em 1914, há quase 110 anos, o selecionado vestiu camisetas e shorts brancos. A tradicional amarelinha só veio ser adotada anos depois, em 1952. Já o padrão azul surgiu na disputa do primeiro título de Copa do Mundo, em 1958.

Neste sábado, a Seleção atua o primeiro tempo com o uniforme inteiramente preto. Na volta do intervalo, a equipe muda a vestimenta e usará a tradicional combinação de camisas amarelas e shorts azuis.





