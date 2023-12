A- A+

Vôlei Começa a venda de ingressos para os jogos do Recife Vôlei no Geraldão Existem seis tipos de bilhetes, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo)

O Recife Vôlei iniciou a venda de ingressos para a Superliga B 2024. A equipe pernambucana disputará seis partidas no ginásio Geraldão, sendo a primeira delas logo na estreia da competição, no dia 12 de janeiro, às 20h, contra o Sorocaba.

Existem seis tipos de ingressos, que vão desde o social, que custa apenas R$ 1 mais um quilo de alimento, até o anel inferior, que sai por R$ 30, a inteira (conferir todos os valores abaixo). Para ajudar o torcedor pernambucano e garantir um bom público durante toda a Superliga, foi criado o Passaporte Torcedor, que dá direito à entrada no anel inferior em todos os jogos da equipe na primeira fase pelo valor de R$ 110. Os interessados devem correr para garantir o passaporte o mais rápido possível, pois a quantidade é limitada.

Os ingressos estão à venda exclusivamente no site www.ticketsimples.com. "Tivemos um excelente público na nossa estreia na última edição da Superliga. Trabalhamos muito nos últimos meses para montarmos um elenco competitivo, que vai entrar em quadra para lutar pelo acesso. Agora chegou a hora de a torcida chegar junto desses atletas enchendo todos os espaços do Geraldão. Vamos mostrar mais uma vez que a torcida recifense é a maior do Brasil", afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

A expectativa é que todos os bilhetes sejam comercializados antes do dia 12 de janeiro. Foi colocado à disposição do torcedor a carga máxima do Geraldão, o que impossibilita a abertura de lotes extras de ingressos. "Desde que cheguei ao Recife tenho visto o amor das pessoas pelo nosso time e pela modalidade. Temos certeza que teremos um excelente público em todos os nossos jogos. Estamos trabalhando muito para, junto com a arquibancada, fazermos o melhor em quadra e alcançarmos nossos objetivos. Será uma vitória de todos", afirmou a ponteira Carol.

Confira os valores dos ingressos dos jogos no Geraldão, na primeira fase da Superliga:

Passaporte: R$ 110 (preço único que dá direito a ingresso para todos os jogos da primeira fase da Superliga B)

Anel inferior: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Anel superior: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Social: R$ 1 + 1kg de alimento.

Confira a tabela de jogos a serem realizados no Geraldão:

12/JAN RECIFE VOLEI x RENASCE/SOROCABA

26/JAN RECIFE VOLEI x VOLEI NATAL DESPORTIVO

16/FEV RECIFE VOLEI x ACV/UNOESC/CHAPECO

20/FEV RECIFE VOLEI x AGEE/SAO CARLOS

01/MAR RECIFE VOLEI x ASCADE

12/MAR RECIFE VOLEI x IRATI VOLEI

