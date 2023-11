A- A+

Sport Começando "tudo do zero", Sport tem 21 jogadores em fim de contrato; veja lista À reportagem, presidente do clube, Yuri Romão, afirmou que alguns jogadores terão vínculos renovados

Pelo segundo ano consecutivo, o Sport não conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro e terá que amargar mais uma temporada na Série B. O fato deve contribuir para mudanças no elenco leonino visando 2024. Ao todo, entre atletas emprestados e em fim de contrato, são 21 jogadores com futuro indefinido pelas bandas da Ilha do Retiro.

Nesta segunda-feira (27), o presidente rubro-negro, Yuri Romão, deu início às reuniões com a cúpula leonina de olho no planejamento para a próxima temporada. À Folha de Pernambuco, o mandatário afirmou que irá se debruçar sobre os contratos chegando ao fim nos próximos dias. Jogadores que agradaram a diretoria ao longo do ano podem ter o vínculo estendido mesmo sem a chegada do novo técnico.

"Vamos começar a fazer esse levantamento essa semana. Tínhamos feito um planejamento visando uma Série A, o que infelizmente não foi possível. Vamos começar tudo do zero. Até esta sexta-feira teremos alguma coisa para anunciar em relação ao planejamento, perfil de técnico. Mas dentro do que avaliamos, alguns jogadores terão, sim, os vínculos renovados", declarou.

O setor com a maior quantidade de vínculos chegando ao fim é o ataque. São dez atacantes com contrato se encerrando. Entre eles, nomes como Diego Souza e Vágner Love. O camisa 9, aliás, foi o artilheiro da equipe em 2023 com 23 gols, além de contribuir com dez assistências.

Emprestado pelo Coritiba, Fabrício Daniel não deve permanecer no Recife. Em seu Instagram, inclusive, o atleta repostou uma foto em tom de despedida ao lado de seu cabeleireiro. "Te amo, meu irmão. Logo mais a gente se vê pelo mundão!", publicou.

Da equipe considerada titular, apenas três nomes possuem contrato mais longos: Na zaga, Sabino tem vínculo até abril de 2024 e Rafael Thyere até o final de 2025. Já na cabeça de área, Fábio Matheus está "amarrado" ao Leão até o fim de 2026.

Atletas em fim de contrato:

Goleiros

Jordan (emprestado pelo Brusque)

Denis

Laterais

Eduardo

Felipinho (emprestado pelo Artsul-RJ)

Nathan (emprestado pelo Fortaleza)

Zagueiro

Alisson Cassiano

Volantes/Meias

Ronaldo

Fabinho

Jorginho

Alan Ruiz

Felipe (emprestado pelo Goiás)

Atacantes

Diego Souza

Vágner Love

Wanderson

Negueba

Fabrício Daniel (emprestado pelo Coritiba)

Labandeira (emprestado pelo Defensor/URU)

Edinho (emprestado pelo Fortaleza)

Michel Lima (emprestado pelo Oliveirense/POR)

Gabriel Santos (emprestado pelo São Bernardo)

João Peglow (emprestado pelo Internacional)

Atletas com vínculos mais longos:

Goleiros

Renan (fim de 2024)

Denival (fim de 2024)

Laterais

Ewerthon (julho de 2026)

Roberto Rosales (fim de 2024)

Zagueiros

Sabino (abril de 2024)

Chico (fim de 2024)

Rafael Thyere (fim de 2025)

Renzo (fim de 2025)

Volantes/Meia

Ítalo (fim de 2025)

Pedro Martins (fim de 2025)

Fábio Matheus (fim de 2026)

Atacante

Paulinho (fim de 2025)

