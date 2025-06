Kelvin cita Náutico atento para evitar mais expulsões em 2025

A- A+

Começar e terminar com 11 em campo. Parece simples, mas o Náutico tem encontrado dificuldade de manter a igualdade de atletas em campo nos últimos jogos. O Timbu já teve sete jogadores expulsos em 2025. Cinco desses casos ocorreram nas últimas dez partidas, sendo três cartões vermelhos de maneira consecutiva. Desvantagem que tem barrado o desejo dos alvirrubros de engatarem uma sequência positiva na temporada.



"Ninguém quer perder jogador por expulsão. Creio que essas foram por coincidências. A última foi aos dois minutos de jogo, não foi um falta agressiva, mas era o último homem e o juíz resolveu expulsar. Fica complicado jogar com um a menos, mas jogamos bem na última partida, mantendo um nível bom dentro das circunstâncias. O treinador já vem falando que temos de prestar atenção e tomar cuidado porque pode nos prejudicar", afirmou o atacante Kelvin.

Histórico



As duas primeiras expulsões do Náutico no ano foram na Copa do Nordeste. Kauan Maranhão, contra o CSA, na derrota por 4x1, no Rei Pelé, e Igor Pereira, perante a Juazeirense, no empate em 0x0, nos Aflitos.

O Náutico novamente perdeu um atleta em um confronto diante do CSA, no Rei Pelé - agora pela Série C. Na derrota por 2x1, Marco Antônio levou o vermelho. No duelo posterior, diante do Brusque, pela mesma competição, Paulo Sérgio foi expulso no empate sem gols perante os catarinenses, nos Aflitos.

Nos últimos três jogos, além da semelhança de não conseguir vitórias, o Náutico teve em comum o fato de sofrer com a indisciplina dos atletas. Na derrota por 2x1 para o São Paulo, nos Aflitos, pelo jogo da volta na Copa do Brasil, Marquinhos foi expulso.

Dias depois, na derrota por 1x0 para a Ponte Preta, nos Aflitos, pela Série C, Muriel foi expulso. Contra o ABC, no Frasqueirão, no jogo mais recente da competição, foi a vez de Auremir sair mais cedo, fazendo com que o Náutico tivesse de se fechar para segurar o empate sem gols. Ao lado do Maringá, os pernambucanos lideram o quesito de expulsões no torneio nacional, com quatro advertências.



Evitar a desvantagem numérica em campo será fundamental para o Náutico buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. O Timbu entra em campo no sábado (7), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.



"Não sabemos se o Bahia vem com titular, reserva ou sub-20, mas estamos em uma sequência de jogos decisivos e nossa cabeça está assim: cada jogo é uma decisão. Precisamos vencer para classificar. Temos de fazer nosso papel", frisou o jogador.

