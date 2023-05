Comemorações por título do Napoli terminam com uma morte

A- A+

Um homem de 26 anos morreu em Nápoles, sul da Itália, depois de ser ferido a tiros durante as comemorações do título do Napoli no campeonato italiano.

Três pessoas ficaram feridas pelos tiros, que as autoridades não conseguiram determinar se foram disparados para comemorar a conquista do clube ou motivados por um ato criminoso, segundo o jornal Il Corriere della Sera.

Após o anúncio da morte, alguns parentes da vítima atacaram a unidade de emergência do hospital Cardarelli, para onde o jovem foi levado com ferimentos graves. De acordo com o jornal La Stampa, a vítima tinha ligações com a máfia napolitana.

A polícia abriu inquérito para determinar as circunstâncias dos tiros no centro histórico da cidade.

Um total de 203 pessoas foram atendidas pelos serviços de emergências de Nápoles durante as comemorações na cidade após a confirmação do título, que o Napoli não conquistava há 33 anos.

Alguns foram feridos por facadas, outros sofreram queimaduras provocadas por fogos de artifício e algumas pessoas sofreram crises de asma provocados pela inalação de fumaça dos sinalizadores.

O Napoli conquistou o título da Série A pela terceira vez na história ao empatar em 1-1 com a Udinese fora de casa, na quinta-feira (04), em partida válida pela 33ª rodada do campeonato italiano.

