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Futebol Comentarista projeta clássico entre Sport e Náutico: "Impacto psicológico enorme" Ubiratan Leal está no Recife para comentar o duelo deste sábado (30), na Ilha do Retiro

O Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico agita a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (30). Colados na tabela, rubro-negros e alvirrubros se enfrentam às 20h30, na Ilha do Retiro. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+, com equipe presente in loco.

Em Recife para comentar o confronto, o jornalista Ubiratan Leal conversou com a Folha de Pernambuco e projetou um clássico que pode ser um divisor de águas para os clubes na sequência da competição. Enquanto o Sport chega ao confronto carregando uma eliminação para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o Náutico está em boa fase, mas um revés significa ver o rival tomando a frente na briga pelo acesso.

“É um jogo que coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados, mas em momentos muito diferentes. O Náutico vive uma fase de confiança, está no G2 e, hoje, pratica o melhor futebol da Série B. Já o Sport até conseguiu resultados positivos recentemente, mas sem convencer dentro de campo. A derrota para o Fortaleza apenas acelerou um incômodo que já existia", iniciou o comentarista.

"O impacto psicológico desse clássico é enorme: uma derrota pode mergulhar o Sport em uma crise maior, enquanto um tropeço do Náutico pode reforçar fantasmas recentes de boas campanhas que terminam mal e a desconfiança em jogos decisivos contra o rival", prosseguiu.

Ubiratan associou o atual momento dos clubes com o período em que ambos disputavam o Pernambucano. Na oportunidade, o Leão do então técnico Roger Silva convivia com as críticas, enquanto o Timbu passava pelos adversários sem dificuldades. Na final do torneio, porém, o Rubro-negro bateu o Alvirrubro e ficou com a taça.

"O cenário lembra muito a final do Estadual: Náutico vivendo melhor momento e Sport chegando aos trancos e barrancos. A diferença é que, desta vez, a pressão parece ainda maior”, finalizou Ubiratan.

Sport e Náutico estão na terceira e segunda colocação, respectivamente, na Série B. Ambos somam 19 pontos, mas o Alvirrubro leva a melhor nos critérios de desempate: seis vitórias contra cinco do rival. Quem vencer o clássico, pode assumir a liderança do campeonato, desde que o líder São Bernardo (20 pontos) não vença o Novorizontino na rodada.

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