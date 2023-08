A- A+

Futebol Comentarista que fez piada sobre o pai morto de Mosquito, do Corinthians, é demitido do SBT Após perder uma chance clara na vitória do Corinthians na última terça-feira (22), o atacante, depois da partida, demonstrou-se irritado com o comentário de Eros Prado, que foi demitido

Gustavo Mosquito perdeu uma chance incrível na vitória por 1 a 0 do Corinthians contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No final da partida, sabendo que o pai do jogador havia falecido recentemente, o comentarista da transmissão online do SBT Sports, Eros Prado, fez um comentário insinuando que o atacante teria “chutado a bola para o pai”. O SBT o demitiu da equipe de comentaristas esportivos na manhã desta quarta-feira (23)

O comentário gerou críticas e indignação nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (23), o comediante publicou um vídeo em seu instagram pedindo desculpas pelo episódio.





“Uma mensagem ao @corinthians time do meu coração e sua bancada, aos demais torcedores, e principalmente a família do @gustavosilva.97 e da @rafasottomaior como perdão pela minha fala lamentável.”, escreveu o comentarista. No vídeo, Eros afirma que, em ligação, o atacante o perdoou.

Gerson Dutra Silva, pai de Gustavo Mosquito, faleceu em junho de 2021, vítima da Covid-19. Após o jogo, durante entrevista na zona mista, Mosquito mostrou-se indignado com a repercussão do comentário.

“Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito”, desabafou o jogador.



Veja também

Copa do mundo Feminina Presidente da RFEF pediu a jogadora que beijou à força para aparecer em vídeo de desculpas, diz TV