Comer e dormir bem era "um conselho" e não "uma bronca", afirma Mbappé

A- A+

Ao pedir a seus companheiros que comessem e dormissem bem antes dos próximos jogos, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, desejava dar "um conselho a todos" e não "uma bronca", explicou neste domingo o atacante francês, depois da vitória por 4 a 3 sobre o Lille na Ligue 1.

"Vi que as pessoas estavam falando. Sobre o 'Ney', do que aconteceu. Não era uma bronca, precisamos todos de menos brigas neste momento. É um conselho para todos, já que quando estamos juntos os adversários têm problemas", afirmou Mbappé à plataforma Prime Video.

O atacante tinha declarado ao Canal+ que era importante que todos os jogadores do PSG "durmam bem, comam bem" depois da derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira, no Parque dos Príncipes.

A polêmica repercutiu ainda mais depois da aparição nas redes sociais de uma imagem de Neymar em um restaurante de fast-food.

No jogo deste domingo contra o Lille, o brasileiro foi substituído no segundo tempo depois se sofrer uma torção no tornozelo direito. "Espero que 'Ney' volte rápido, já que é um jogador primordial para nós", disse Mbappé à Prime Video.

"O jogo não foi no nosso melhor nível, cometemos muitos erros, muita falta de concentração. De todo modo, mostramos que quando não estamos no nosso melhor dia, quando o contexto não é favorável, somos uma equipe diferente, temos jogadores diferentes, capazes de sair de situações difíceis a qualquer momento", completou Mbappé sobre a vitória sobre o Lille.

Veja também

Campeonato Francês PSG vence Lille com gol de Messi nos acréscimos, mas perde Neymar por lesão