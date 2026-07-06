'Comigo, não, otário': Globo faz leitura labial de bate-boca de Neymar com goleiro da Noruega
Durante a preparação para o lance, Neymar questionou: "Onde você quer o pênalti?". Nyland respondeu: "Na trave, na trave." A leitura labial foi feita pela Globo
Neymar marcou o gol de honra da seleção brasileira na derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA). O atacante converteu um pênalti nos acréscimos, aos 55 minutos do segundo tempo.
Antes e depois da cobrança, ele trocou provocações com o goleiro norueguês Orjen Nyland. Durante a preparação para o lance, Neymar questionou: "Onde você quer o pênalti?". Nyland respondeu: "Na trave, na trave." A leitura labial foi feita pela Globo.
Após a conversão, Neymar correu em direção ao goleiro sorrindo de forma irônica e voltou a provocá-lo. "Comigo, não. Comigo, não. Otário", disse o jogador do Brasil, apontando para o próprio peito. O que intensificou o clima de tensão entre os dois.
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Ao fim da partida, Nyland falou com a imprensa e explicou a estratégia: disse que tentou "entrar na cabeça" de Neymar. O goleiro também destacou um momento importante do jogo, lembrando a defesa de um pênalti cobrado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0. "No final, defendi o mais importante", concluiu.
Ao fim da partida, o camisa 10 caiu no gramado chorando e foi consolado pelos companheiros de equipe. Ele deixou o campo chateado, encerrando sua história em Copas com nove gols, quatro assistências e 15 partidas disputadas em quatro edições de Mundiais: 2014, 2018, 2022 e 2026.
O último gol de Neymar pela seleção havia sido marcado há 1.030 dias, na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, em 8 de setembro de 2023, pelas Eliminatórias. Com o tento diante dos noruegueses, o camisa 10 chegou aos 80 pelo Brasil. Ele é o maior artilheiro da história do País em jogos oficiais, com 130 partidas.