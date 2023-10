A- A+

Campeonato Inglês Comissão de arbitragem publica áudio do VAR em gol anulado do Liverpool contra o Tottenham Comissários admitiram um "erro humano significativo"

A comissão de arbitragem da Inglaterra (PGMOL) divulgou nesta terça-feira (3) o áudio da conversa entre os árbitros do VAR após o gol incorretamente anulado por impedimento do colombiano Luis Díaz, do Liverpool, que foi derrotado pelo Tottenham por 2x1 no último sábado.

Darren England e seu assistente Daniel Cook, que estavam na cabine do VAR, não corrigiram a decisão incorreta tomada no campo de apontar impedimento no gol de Díaz, que abriria o placar da partida.

O Liverpool acabou perdendo por 2x1 e a PGMOL publicou um comunicado admitindo um "erro humano significativo", que levou à tomada de decisão incorreta.

A comissão de arbitragem enviou à Premier League um relatório detalhado junto com o áudio, que foi compartilhado com o Liverpool e os outros 19 times do campeonato.

O áudio revela a conversa entre os árbitros da cabine do VAR, que inicialmente acreditaram ter tomado a decisão correta e só se deram conta do erro após o reinício da partida.

Em um novo comunicado, a PGMOL reconhece nesta terça-feira que não "cumpriu as expectativas", enquanto um porta-voz da Premier League declarou que, após revisar a jogada do gol e o relatório, "está claro que não só houve erro humano, mas também uma falha de sistema nos procedimentos do VAR".

England e Cook não foram incluídos na lista de árbitros que irão atuar na oitava rodada da Premier League, no próximo fim de semana.

Veja também

Futebol Internacional Neymar marca primeiro gol pelo Al-Hilal; confira o lance