Náutico Comissão Eleitoral do Náutico adia análise de impugnações de chapas Com apenas quatro membros, há a possibilidade de empate nos votos das avaliações dos pedidos

Em reunião realizada na noite desta sexta-feira (20), os membros da comissão eleitoral do Náutico optaram por não avaliar os pedidos de impugnação contra as chapas que devem concorrer ao pleito do próximo dia 12.

A justificativa é pela quantidade de integrantes da comissão. Atualmente, apenas presidente, vice, secretário e um outro membro compõem o órgão. Na sexta-feira da última semana, Edmundo Boaviagem renunciou ao cargo.

Com apenas quatro membros, há a possibilidade de empate nos votos das avaliações dos pedidos. Sendo assim, um ofício foi enviado ao presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, para que uma assembleia extraordinária seja convocada com urgência, no intuito de recompor a comissão.

Na última quarta-feira, foram direcionados três pedidos de impugnação às chapas concorrentes ao pleito.

No caso da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada por Edno Melo, a alegação é de que nenhum membro foi à Secretaria do Conselho Deliberativo para registrar ambas candidaturas, fazendo o cadastro apenas de forma online, algo não previsto no artigo 3 do estatuto.

Sobre a “Gestão e Paixão pelo Náutico”, que tem Alexandre Asfora como candidato, a denúncia é de que Diego Rocha, candidato a vice, não teria três anos como associado. Já o problema citado envolvendo o grupo "Náutico de Todos" é de Aluísio Xavier só estaria em dia há 14 meses e não 24, como pede o artigo 40 do estatuto. Todas as chapas questionam as acusações e aguardam decisão da Comissão Eleitoral.

