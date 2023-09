A- A+

Náutico Comissão Eleitoral do Náutico divulga data das eleições do clube Pleito vai definir quem assumirá Executivo no biênio 2024/25, além dos conselheiros para o quadriênio 2024/27

Na tarde desta terça-feira (26), a Comissão Eleitoral do Náutico definiu que as eleições do clube, antes previstas para dezembro, foram antecipadas para o dia 12 de novembro. A votação será realizada das 8h às 17h, na sede social, nos Aflitos. O pleito vai definir quem assumirá o Executivo alvirrubro no biênio 2024/2025, além dos 270 conselheiros para o quadriênio 2024/2027.

A Comissão Eleitoral definiu que as eleições para escolha dos próximos Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva e dos 270 Conselheiros Deliberativos do Clube Náutico Capibaribe serão realizadas no próximo dia 12 de novembro. — ConselhoDeliberativoCNC (@CD_Nautico) September 26, 2023

As chapas interessadas em participar do pleito poderão se inscrever entre os dias 06 e 13 de outubro, indo de encontro com os requisitos previstos no Estatuto do clube.

Podem ser candidatos ao Executivo aqueles associados que tenham no mínimo 30 anos na data da inscrição da chapa; sejam associados há, pelo menos, três anos, estejam em dia com suas contribuições há, no mínimo, dois anos; e que não tenham sido anistiados do pagamento de suas contribuições há, pelo menos, dois anos.

Sócios

A lista dos sócios aptos a votar vai ser divulgada até o dia 11 de outubro - antecedência mínima de 30 dias para a eleição - pelo atual presidente do Executivo no quadro de avisos e no site oficial do clube.

Comissão Eleitoral

Após reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada na última quinta-feira (21), o Náutico divulgou os novos nomes para a presidência e vice-presidência da Comissão Eleitoral. Foram escolhidos para o cargo, o subprocurador-geral da República Joaquim Dias e o delegado da Polícia Civil Cláudio Borga, respectivamente. Eles preenchem as lacunas deixadas pelos juízes Leonardo Asfora e Lucas Coutinho.

