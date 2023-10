A- A+

SANTA CRUZ Comissão eleitoral do Santa Cruz é definida; conheça nomes Pleito eleitoral está previsto para acontecer no Arruda no dia quatro do próximo mês

A comissão eleitoral para as eleições do Santa Cruz, previstas para acontecerem no dia quatro de novembro, foi definida. Ela será integrada por Antônio Machado de Souza Neto, Diogo Melo de Oliveira e Lucas Gouveia Valença de Melo.

A escolha pela antecipação do pleito eleitoral no clube teve o "martelo batido" nesta segunda-feira (2), durante uma reunião entre o presidente em exercício do Santa Cruz, Jairo Rocha, e o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu.

