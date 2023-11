A- A+

Santa Cruz Comissão Eleitoral do Santa Cruz impugna chapa de Wagner Lima Encontro aconteceu no auditório da sede social do Arruda

Em uma reunião realizada na noite desta sexta-feira (10), no auditório da sede social do Estádio do Arruda, a comissão eleitoral do Santa Cruz decide pela impugnação da chapa que Wagner Lima encabeça na disputa.

Paulo André de Morais Rabêlo é o presidente do grupo, acompanhado de Fernanda Regina Barreto Ramos e Frederico Guilherme Vilaça como co-presidentes.

Wagner Lima é o candidato à presidência pela chapa “Santa Forte para Renovar”. Ele tem Dirceu Cordeiro como o seu vice.

Entre as razões pela impugnação, a comissão eleitoral alega a presença de 113 pessoas inaptas ligadas à chapa de Wagner Lima, além da inscrição ter acontecido de forma virtual, através de um e-mail.

“Demos um prazo de 24h para as chapas trazerem as documentações e vimos que 113 pessoas estão inaptas para votar, porque não estão com os pagamentos em dias. Nao estamos na lista para votar no domingo”, disse Fernanda.

O presidente Paulo André, por sua vez, detalhou sobre a ilegalidade na inscrição via internet. “Foram três pedidos de impugnação analisados, o técnico da comissão que é praxe, e outros dois. Verificamos o registro da chapa feito por e-mail, ferindo o estatuto do clube, que diz que tem que ser presencial”, afirma.

