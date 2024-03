A- A+

Futebol Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco explica motivo da expulsão de Paulo Sérgio Ceaf-PE se pronunciou oficialmente após polêmica envolvendo a decisão do árbitro Anderson Luis Marques de expulsar o jogador do Náutico, no duelo diante do Afogados, nos Aflitos

Em nota, a Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE) se pronunciou oficialmente sobre a decisão que motivou o árbitro Anderson Luis Marques de expulsar o atacante Paulo Sérgio, no duelo entre Náutico e Afogados, nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. A situação gerou revolta dos alvirrubros, com pedidos de liberação do áudio do VAR, para entender o contexto que levou ao cartão vermelho.





Entenda



Após marcar o segundo gol do Náutico diante do Afogados, na vitória por 2x0, que classificou o Timbu à semifinal do Estadual, o atacante Paulo Sérgio comemorou com um símbolo que faz alusão à uma uniformizada rival do Timbu, com a diferença de que o gesto do jogador tinha o dedo médio apontado - ato considerado obsceno pela arbitragem, mesmo que não de forma direta aos alvirrubros.



Confira a nota



A Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE) vem a público esclarecer, em face de comentários por parte da imprensa, a decisão do árbitro Anderson Luis Marques de expulsar o atleta Paulo Sérgio Luiz de Souza no jogo Náutico x Afogados pelo Campeonato Pernambucano Betnacional 2024.

Segundo a regra 12 do livro de regras, o uso de linguagem ofensiva; realização de ações e/ou atos insultuosos, ou abusivos por jogadores, substituto, ou substituído, a membros da Comissão Técnica é punível com a expulsão (Cartão Vermelho). Essa linguagem é entendida como conduta verbal ou física rude, prejudicial ou desrespeitosa.



As orientações da Board, Comissão de Arbitragem (CA), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE), visam combater a violência dentro e fora das praças esportivas. Conclamamos a todos os envolvidos com o futebol pernambucano e, em especial, as comissões técnicas e os atletas a cumprirem a regra e transmitirem a paz e a arte do nosso futebol.



Nossos árbitros estão orientados a não permitirem estas ocorrências nas praças esportivas. Reiteramos que, nas Pré-Temporadas Estaduais e Nacionais, o foco do combate a violência é forte e consistente.



Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (Ceaf-PE)

