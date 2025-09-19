A- A+

Santa Cruz Comissão Fiscal do Santa Cruz dá parecer a favor da SAF

A Comissão Fiscal do Santa Cruz, por meio do presidente Manoel Júnior, deu parecer favorável para o clube se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A informação foi publicada nas redes sociais coral no fim da tarde desta sexta-feira (19).

Até a próxima terça-feira (23), será emitido o parecer formal e assinado ao Conselho Deliberativo coral.

No comunicado, o Tricolor informa que Manoel se reuniu "com todos os seus membros membros efetivos para analisar o Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada, o Compromisso de Investimento e Outras Avenças, bem como as alterações aplicadas pelo 5º Aditamento ao referido contrato".

Agora, o Santa espera a Comissão Patrimonial conceder o parecer sobre a proposta vinculante da SAF.

Os membros dos poderes do Santa Cruz aguardam que todo o processo seja concluído dentro dos próximos 60 dias. Apesar de publicamente reforçarem o foco no título da Série D, o clube entende que o planejamento de 2026 depende muito da finalização desse processo.

Cronograma

- Envio de documentação ao Conselho Deliberativo (prazo de oito dias úteis)

- Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (prazo de 45 dias corridos)

- Em caso de aprovação na AGE, o clube tem até cinco dias para convocar reunião no Conselho, para aprovar e ratificar a operação. A reunião deve acontecer em até oito dias úteis após a convocação;

- Com a validação, o Santa tem até cinco dias corridos para formalizar o plano de recuperação judicial modificado.

