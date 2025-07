Comissário da NBA admite avaliar expansão do número de franquias no futuro

A- A+

A NBA pode finalmente estar perto de iniciar o seu processo de expansão. Na noite de terça-feira, o comissário da liga americana de basquete profissional, Adam Silver, afirmou que vai estudar a questão da ampliação do campeonato com uma "análise aprofundada" a partir de agora. Ele não deu prazos sobre a possibilidade de a NBA contar com mais franquias no futuro.

"Ainda há muita análise a ser feita e nada foi predeterminado", disse Silver após o término da reunião do conselho de gestores da liga, em Las Vegas.

Não há um cronograma para a duração do processo, nem foram tomadas decisões sobre qual será a taxa de expansão, quando as novas equipes começarão a jogar - ou mesmo se a expansão realmente acontecerá.

A liga não está criando um novo comitê para estudar a expansão. As funções, por enquanto, recairão principalmente sobre dois grupos existentes, com o comitê consultivo financeiro liderando e o comitê de auditoria e estratégia também envolvido.

"Acho que agora há um passo significativo, pois estamos nos envolvendo nessa análise aprofundada, algo que não estávamos preparados para fazer antes", disse Silver. "Mas, além disso, é realmente o primeiro dia dessa análise aprofundada. Portanto, em termos de preço e momento potencial, é muito cedo para dizer. É realmente uma questão complicada."

A decisão de analisar mais detalhadamente a expansão não foi totalmente inesperada, já que a ideia de acrescentar mais times na NBA tem sido tema de discussão há vários anos.

Cidades como Las Vegas e Seattle - há muito consideradas as favoritas caso a NBA decida expandir além de suas atuais 30 equipes - certamente continuarão pressionando para serem as escolhidas.

E o próprio Silver disse anteriormente que espera que a expansão aconteça em algum momento.

A expansão tem sido uma questão difícil há muito tempo, pois significará, na prática, que os atuais proprietários de franquias estão vendendo suas participações em uma liga que está em alta financeira no momento. "Para cada time que você adiciona, você dilui a economia da liga atual", disse Silver.

Uma nova série de acordos de direitos de mídia no valor de US$ 76 bilhões (quase R$ 500 bilhões) entra em vigor na próxima temporada e os valores das franquias em toda a liga dispararam.

As duas franquias mais prestigiadas da NBA, o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers, equipes que somam cerca de metade dos títulos conquistados na história da liga, estão em processo de venda com uma avaliação combinada de pelo menos US$ 16,1 bilhões (R$ 104 bilhões).

Os Celtics estão sendo vendidos para o magnata do capital privado Bill Chisholm por um valor de pelo menos US$ 6,1 bilhões, o que era um recorde até que a família Buss concordou em vender os Lakers para o empresário Mark Walter - também proprietário do Los Angeles Dodgers - por US$ 10 bilhões.

"Não há dúvida de que esses preços de compra têm um impacto em qualquer análise econômica das equipes, então isso não necessariamente complica mais as coisas, mas certamente é uma indicação de valor", disse Silver.

"E há outro fator que precisamos considerar: estamos tentando pensar qual é o valor da expansão, o que significa diluir o patrimônio líquido existente e qual é o potencial agregado para a liga com a adição de uma equipe adicional."

A liga adicionou sete franquias desde 1988, mas nenhuma desde 2004. Houve vários casos de rebranding e realocação desde então - mais notavelmente, o Seattle SuperSonics se mudou para Oklahoma City em 2008 e se tornou o Thunder - mas a liga tem 30 times há duas décadas. A próxima reunião do conselho de governadores provavelmente ocorrerá em setembro.

