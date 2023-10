Comissário da NBA indica chance de reeditar formato do All-Star Game com duelo das conferências

A- A+

A partir deste ano, a NBA pode voltar a ter o All-Star Game disputado em seu formato clássico, em que as duas equipes são formadas por jogadores de cada conferência. Em entrevista à ESPN, o comissário da liga, Adam Sliver, falou sobre a possibilidade de retorno a esse modelo de disputa, citando a rivalidade "tradicional".

— Talvez uma volta para algo mais tradicional em termos de como os times são decididos. Nós seguimos uma ideia de capitão e draft, mas historicamente sempre foi Leste x Oeste. Então isso é algo que talvez vamos observar — afirmou Sliver.

Até 2018, o All-Star Game era disputado entre os melhores jogadores do Leste contra os melhores do Oeste. As equipes eram eleitas através de uma votação que contava com a opinião do público, de jornalistas especializados e dos próprios jogadores. Os cinco mais votados eram os titulares, enquanto os dois treinadores com melhor desempenho naquela temporada escolhiam os reservas.

Nas últimas cinco edições, foi implementado um sistema de draft, sendo os capitães os jogadores de cada conferência mais votados. No All-Star Game deste ano, por exemplo, os capitães Giannis Antetokounmpo e Lebron James, fizeram suas escolhas entre os 10 mais votados, sem distinção entre leste e oeste. Com as escolhas dos técnicos — Joe Mazzula, dos Celtics contra Michael Malone, dos Nuggets —, os times terminaram bastante misturados, com os jogadores se dividindo na proporção de cinco de cada conferência e sete da outra em cada equipe.

