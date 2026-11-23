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Sport Comitê aguarda parecer financeiro da atual gestão do Sport para definir futuro de Mariano Soso Na última quinta-feira (19), grupo definiu a saída de sete jogadores

O futuro do técnico Mariano Soso, do Sport, pode ser resolvido esta semana. O comitê de transição do clube aguarda um parecer financeiro por parte da atual gestão para seguir tocando o planejamento, de olho em 2027. A previsão é que as informações sejam entregues na quinta-feira (26).

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao representante da chapa 'Pelo Sport Todos', Augusto Caldas, no início da tarde desta segunda-feira (23).

"Nós estamos no aguardo que a gestão nos traga a situação financeira atual e o orçamento para 2027. Sem saber a situação econômica, não conseguimos fazer um planejamento para o clube", declarou Caldas.

"A gestão informou que na quinta haverá uma apresentação. Vamos aguardar a confirmação", prosseguiu.

Na última quinta-feira (19), o grupo formado pelo vice-presidente do Sport, Kadico Pereira, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues, o gerente de futebol Hudson, e ainda por Tiago Petribu, da chapa 'Raça e Tradição', definiu a saída de sete jogadores.

Além da sequência do trabalho de Mariano Soso, as renovações de contrato com alguns nomes do elenco também vão depender do relatório apresentado pelo atual departamento financeiro leonino. Novas saídas também estão pendentes.

Com o intuito de seguir na Ilha do Retiro, o atacante Perotti, por exemplo, fez uma contraproposta ao clube na última semana. O jogador foi o artilheiro do Leão na temporada, ao lado de Chrystian Barletta, com 17 gols marcados.

Outros atletas considerados titulares como o zagueiro Marcelo Benevenuto, e os volantes Biel e Patrick de Paula também devem ter suas situações resolvidas nas próximas semanas.

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