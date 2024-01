A- A+

Suspensão Comitê de Apelações da Fifa confirma a inabilitação de Luis Rubiales A decisão do Comitê de Apelações da Fifa foi informada um dia depois de a Justiça espanhola propôr sua acusação pelo beijo forçado que deu em Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas na Copa do Mundo feminina

O Comitê de Apelações da Fifa confirmou, nesta sexta-feira (26), a suspensão por três anos de atividades relacionadas ao futebol do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, pelo beijo forçado à jogadora espanhola Jenni Hermoso.

Após analisar a documentação apresentada, o comitê "decidiu rejeitar seu recurso e confirma a sanção imposta ao senhor Rubiales", afirmou a Fifa em um comunicado nesta sexta-feira.

Leia também • Juiz propõe julgar Rubiales por beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso

"Entre outras considerações, o Comitê de Apelação confirmou que o senhor Rubiales se comportou de forma contrária aos princípios contemplados no artigo 13º do Código Disciplinar da Fifa durante e depois" da final da Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha no ano passado.

O artigo em questão aborda a "conduta ofensiva e violações dos princípios do fair play".

"A decisão do Comitê de Apelações foi notificada hoje ao sr. Rubiales", acrescentou a entidade máxima do futebol mundial, recordando que esta prerrogativa "pode ser apelada no Tribunal Arbitral do Esporte".

No dia 31 de outubro, a Fifa anunciou que seu Comitê Disciplinar inabilitou Rubiales de "exercer qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos, tanto em âmbito nacional como internacional, ao considerar que sua conduta infringiu o artigo 13º do Código Disciplinar".

Imediatamente o dirigente espanhol anunciou que iria recorrer da decisão. "A partir de agora anuncio que vou recorrer", afirmou o espanhol naquela ocasião, em um comunicado na rede social X, garantindo que chegaria "até a última instância para que se faça justiça e a verdade prevaleça".

A decisão do Comitê de Apelações da Fifa foi informada um dia depois de a Justiça espanhola propôr sua acusação pelo beijo forçado que deu em Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas na Copa do Mundo feminina.

O juiz da Audiência Nacional (principal instância judicial espanhola) concluiu na quinta-feira, em uma decisão passível de recurso, levar Rubiales a julgamento, considerando que o beijo na atleta espanhola "não foi consensual e foi uma iniciativa unilateral e surpreendente".

O magistrado também entendeu pelo julgamento do ex-técnico da seleção feminina da Espanha Jorge Vilda, o diretor esportivo da seleção masculina, Albert Luque, e o ex-gerente de marketing da RFEF Rubén Rivera pela posterior pressão recebida por Hermoso para corroborar a versão de Rubiales.

O ex-presidente da RFEF se tornou assunto mundial ao dar um beijo na boca não consentido na jogadora, durante a entrega de medalhas à equipe espanhola.

As imagens deste ocorrido viralizaram mundo afora junto a outra de um momento em que o então presidente da RFEF segurou suas genitais no camarote do estádio de Sydney a poucos metros da rainha Letícia e sua filha, Sofia.

Embora inicialmente tenha rejeitado abdicar de seu posto, a pressão do governo espanhol, do sistema judiciário e do próprio mundo do futebol acabou levando-o a renunciar ao cargo em 10 de setembro.

Veja também

Arena Pernambuco Arena Pernambuco vai receber jogo da Seleção nas Eliminatórias da Copa, diz presidente da FPF