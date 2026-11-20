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Elenco Comitê de transição define saída de sete jogadores do Sport; veja lista O comitê de transição também acertou a permanência de Sued Lima na função de auxiliar técnico

Por meio do comitê de transição, o Sport iniciou a reformulação do elenco para a próxima temporada. Sete jogadores com contrato até o fim de 2026 tiveram a saída confirmada.

Os atletas são os laterais Claudinho, Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel, além dos atacantes Marlon Douglas, Dudu Teodora e Clayson.

A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Desses jogadores, Zé Gabriel, Marlon Douglas e Clayson chegaram no início do ano e fizeram mais de 30 jogos.

Edson Lucas chegou no começo da Série B, enquanto Dudu Teodora, Claudinho e Raí Lopes foram contratados para a reta final da Segundona.

Sem iniciar a busca por reforços por conta do processo eleitoral, o Sport tem 12 jogadores com contrato no elenco atual.

A lista tem os goleiros Thiago Couto e Brenno; os laterais Augusto Pucci e Felipinho; o zagueiro Marcelo Ajul; os meio-campistas William Oliveira, Fernando Sobral e Juan Alano; e os atacantes Barletta, Kervin Andrade, Diego Hernández e Neto Pessoa.

Auxiliar efetivado

O comitê de transição também acertou a renovação de contrato com o auxiliar técnico Sued Lima, que seguirá na função permanente em 2027.

Sued tem histórico no Sport, onde passou categorias de base do Sub-13 ao Sub-20 no período de uma década.

Em 2026, o profissional retornou ao clube para a função de auxiliar após o trabalho na equipe principal do Maguary.

“Feliz pela permanência e confiança demonstrada após este período desde o retorno. Seguir trabalhando com a convicção constante de oferecer o melhor para o Sport. Buscando agregar sempre com empenho e muita dedicação”, declarou o auxiliar.

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