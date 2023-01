Comitê Disciplinar da Fifa suspende quatro jogadores do Uruguai por conduta na Copa-2022

A- A+

O Comitê Disciplinar da Fifa comunicou nesta sexta-feira as sanções contra a seleção uruguaia pelos incidentes ocorridos após a eliminação em seu grupo da Copa do Mundo de 2022, incluindo quatro jogos de suspensão contra José Giménez e Fernando Muslera, e um contra Edinson Cavani e Diego Godín.

Além disso, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) foi punida com o fechamento parcial de seu estádio no próximo jogo em casa (partida da Fifa) e com o pagamento de multa de 50.000 francos suíços (54.300 dólares).

A AUF foi considerada responsável "pelo comportamento discriminatório dos seus torcedores, assim como pela conduta inadequada, o comportamento ofensivo e impróprio e pela violação dos princípios do espírito esportivo por parte dos membros da sua seleção nacional".

Os incidentes aconteceram no final da partida vencida pelo Uruguai por 2 a 0 contra Gana, no dia 2 de dezembro, pela terceira rodada do Grupo H na Copa do Mundo do Catar. Apesar da vitória, a 'Celeste' foi eliminada devido à vitória da Coreia do Sul (2-1) com um gol no fim no outro jogo decisivo, contra Portugal, que já tinha garantido sua vaga nas oitavas de final.

As punições para Giménez, Muslera, Cavani e Godín foram "por exibirem atitudes e comportamentos incorretos", segundo o comunicado da Fifa.

As sanções contra o zagueiro Giménez e o goleiro Muslera são as mais importantes. Além da suspensão de quatro jogos, eles foram condenados a prestar "serviços comunitários por meio do futebol e a uma multa de 20.000 francos suíços (21.700 dólares)".

O atacante Cavani e o zagueiro Godín foram punidos com uma partida, também com "serviços comunitários por meio do futebol" e uma multa um pouco menor, de 15.000 francos suíços (16.200 dólares).

As decisões do Comitê Disciplinar da Fifa foram notificadas às partes nesta sexta-feira e as suspensões "serão cumpridas nas próximas partidas oficiais da seleção nacional da Associação Uruguaia de Futebol".

