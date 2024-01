A- A+

Futebol Comitê gestor do Sport critica organização e arbitragem do Estadual: "preocupação grande" Apesar de vitória nesta segunda-feira (29), diretoria leonina não saiu satisfeita da Arena de Pernambuco

Apesar da vitória do Sport sobre o Afogados, por 2x0, na noite desta segunda-feira (29), na Arena de Pernambuco, os membros do comitê gestor rubro-negro aproveitou o momento para dar um pronunciamento após a partida. João Marcelo Barros, Guilherme Falcão e Raphael Campos reclamaram da arbitragem do Estadual, além da falta de organização do Campeonato Pernambucano.

"Temos observado uma repetição de performances de arbitragem no campeonato que causa uma preocupação grande. Quando olhamos para o campeonato este ano, vemos porque está tão desvalorizado. Um nível de organização muito ruim", começou Guilherme Falcão.

O diretor ainda aproveitou para relembrar do pouco espaço destinado à torcida do Sport, nos Aflitos, diante do Maguary, na última semana. Além disso, citou um pênalti não marcado sobre Pedro Vilhena, onde o meia rubro-negro foi derrubado dentro da área, mas o árbitro Michelangelo assinalou falta fora da área.

“O que nós vimos entre Sport e Maguary, na semana passada, foi uma vergonha. A torcida apertada no estádio. Hoje, contra o Afogados, eu tenho certeza que o árbitro não é uma pessoa mal intencionada, ele é ruim. A culpa não é dele, mas de quem escalou. Teve um pênalti escandaloso não marcado para o Sport”, salientou.

