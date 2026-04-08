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Rússia Comitê Olímpico Russo vai indenizar atletas que não puderam participar dos Jogos de Inverno de Milão País está proibido pelo COI de participar de competições internacionais oficiais desde que invadiu a Ucrânia, em 2022

O Comitê Olímpico Russo (ROC) informou que fará pagamentos em dinheiro a 116 atletas do país que não puderam competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina deste ano. Apenas 13 estiveram presentes nas competições, mas não representaram a Rússia — todos disputaram medalhas como atletas independentes.

A Rússia e, consequentemente, seus atletas, foram proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) de participar de competições internacionais oficiais após a invasão da Ucrânia, comandada por Moscou em fevereiro de 2022. Alguns, no entanto, foram autorizados a competir em Milão-Cortina como atletas indpendentes, sem bandeira ou hino nacional.

O anúncio da compensação financeira foi feito nesta terça-feira pelo ministro dos Esportes da Rússia, Mikhail Degtyarev, de acordo com a rede britânica BBC. Ele também preside o comitê olímpico do país e participava de uma reunião com os 13 atletas russos que conseguiram disputar as competições na Itália. Degtyarev, porém, não especificou o valor da compensação.

- Decidimos, na reunião do comitê executivo, conceder bônus em dinheiro a todos os atletas olímpicos que não puderam viajar para os Jogos devido a decisões políticas traiçoeiras - disse o ministro.

Segundo ele, o comitê também trabalha pelo retorno total dos atletas às competições internacionais:

- O Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Russo estão fazendo tudo o que é possível para garantir o retorno completo da seleção russa às competições internacionais sob a bandeira nacional e com o hino nacional. Quando necessário, negociamos; quando isso falha, defendemos os direitos dos atletas na Justiça para que nossa equipe possa competir por medalhas com uma delegação completa.

Nikita Filippov foi o único russo a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno de 2026. Ele ficou com a prata na prova de sprint de esqui alpino masculino, ao chegar 1,52 segundo atrás do espanhol Oriol Cardona Coll, que foi ouro na competição.

Além de competir sob uma bandeira neutra e participar apenas de eventos individuais, os atletas russos tiveram que passar por verificações para comprovar que não apoiavam ativamente a guerra na Ucrânia nem tinham qualquer ligação com o exército.

As mesmas condições foram aplicadas nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, quando 15 russos e 17 bielorrussos competiram, conquistando um total de cinco medalhas.

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