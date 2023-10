Como a guerra no Oriente Médio tem afetado os esportes

O esporte não está isolado da situação que atualmente ocorre entre Israel e Hamas. Após o ataque do grupo terrorista, um conflito que já dura vários anos foi reavivado e pretende iniciar um novo e difícil capítulo. As tensões crescem entre ambos os comandos e o mundo inteiro olha com temor para o que acontece na Faixa de Gaza.

UEFA suspende todos os jogos relacionados com Israel

A UEFA anunciou o adiamento de todos os jogos relativos à seleção israelita e às suas categorias inferiores

In light of the current security situation in Israel, UEFA has decided to postpone several matches scheduled to be played in the country.



