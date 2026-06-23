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SAÚDE Como aconteceu com Alex Escobar ao vivo, calor intenso pode afetar a pressão arterial Segundo a TV Globo, apresentador teve um pico de pressão e preocupou espectadores

Nesta segunda-feira (22), o apresentador Alex Escobar não resistiu às altas temperaturas da onda de calor que os Estados Unidos estão enfrentando e passou mal. Durante a sua participação ao vivo no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, o jornalista trazia as notícias sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, quando apresentou sinais de mal-estar, fez pausas na fala e teve momentos de aparente desorientação.

Logo, os espectadores tiveram mais notícias do apresentador. Durante o "Globo esporte", que vem sendo apresentado por ele e por Fred Bruno, o colega tranquilizou a audiência sobre seu estado de saúde.

“Como vocês sabem, eu estou apresentando o 'Globo Esporte Brasil' com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão”, anunciou Fred.

Segundo a coluna Telinha, do jornal Extra, ele passou a noite no hospital em observação, onde também fez exames. Por precaução, o jornalista não vai viajar com a equipe da Globo para Miami, onde a seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

ATENÇÃO!



O apresentador Alex Escobar passa bem após sentir um mal-estar durante entrada ao vivo no programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira.



Escobar, que integra a equipe que cobre a seleção brasileira em Nova Jersey, teve um pico de pressão enquanto… pic.twitter.com/ZajgDim4ij — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) June 23, 2026

Quais cuidados se deve ter em dias quentes

Dias mais quentes podem causar um reflexo importante na pressão arterial e na hidratação. Para algumas pessoas, é importante ter ainda mais precauções. Segundo a cardiologista Sarah Grobe, membro do comitê de comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), durante os dias de calor intenso, é comum que algumas pessoas apresentem tontura, sensação de fraqueza, visão escurecida ao se levantar rápido, cansaço excessivo e até desmaio.





— Algumas pessoas merecem uma atenção especial, especialmente os idosos, pacientes com o diagnóstico de hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, quem já teve infarto, ou aqueles pacientes que usam medicamentos como diuréticos, beta-bloqueadores ou outro tipo de vasodilatadores, porque eles podem ter uma dificuldade maior para se adaptarem às altas temperaturas. E nesses casos, a hidratação e monitoramento dos sintomas fica ainda mais importante — alerta.

Naturalmente, nos dias quentes, o corpo humano trabalha para manter a temperatura corporal estável. Para que isso aconteça, os vasos sanguíneos se dilatam e o corpo transpira mais, o que pode levar à perda de líquidos e à queda da pressão arterial. Esta desidratação pode causar problemas no organismo, explica a médica:

— Se durante os dias de calor, você tiver tontura intensa, palpitação, falta de ar, dor no peito, confusão mental, náusea ou sensação de que vai desmaiar, esse é o momento de você procurar avaliação médica. Porque não é só uma queda de pressão, mas isso pode ser uma desidratação mais importante. Ela pode acarretar algumas complicações cardiovasculares e até renais.

Casos de hipertensão

Já para casos de pressão alta, alguns sinais também podem indicar que o paciente deve procurar um atendimento de emergência.

— Muitas pessoas acreditam que qualquer elevação da pressão arterial exige uma procura imediata pelo pronto-socorro, mas isso não é verdade. O que realmente caracteriza uma emergência hipertensiva é você ter um número elevado no aparelho de pressão, normalmente acima de 18 por 12 e isso vir acompanhado de dor no peito, falta de ar, alteração na fala, fraqueza de um lado do corpo e confusão mental. Isso ocorre quando se tem alguma complicação em algum órgão, principalmente coração, cérebro e rim, relacionado a esse pico hipertensivo. Nesses casos, a recomendação é procurar um médico imediatamente — alerta.

Prevenções gerais

Para os dias de calor intenso, como os que estão vivendo os Estados Unidos e parte da Europa, há recomendações gerais importantes. São eles: beber bastante água, para manter uma boa hidratação, mesmo antes de sentir sede; evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves, permanecer em ambiente ventilado e reduzir a carga de exercício físico.

— Para os pacientes que usam medicações de forma contínua, eventualmente, vai ser necessário ajustar a dose em dias de calor, principalmente se for um diurético ou algum anti-hipertensivos. É importante falar com o seu médico para ver se é necessário o ajuste — completa a cardiologista.

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