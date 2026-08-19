Como briga entre seis irmãos empacou a venda de R$ 65 bilhões dos Lakers na NBA

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A venda do Los Angeles Lakers vive um impasse por conta de uma briga familiar.



Dona da franquia da NBA desde 1979, a família Buss iniciou os trâmites para negociar os 17,8% de participação que ainda mantém da equipe, mas a decisão encontrou resistência de Jeanie Buss, atual governadora da franquia.



O fundo familiar tem como acionistas Jeanie e seus cinco irmãos: Joey, Jesse, Jim, Johnny e Janie, todos favoráveis à venda. A irmã é contrária ao negócio e tenta impedir a transação.



A posição da executiva está diretamente relacionada à sua posição de poder dentro da organização. Caso a venda seja concluída, ela perderá o cargo de governadora dos Lakers. Ela havia firmado um acordo com Walter para permanecer na função até 2030.





Em junho de 2025, a família Buss havia vendido parte da franquia para Mark Walter por US$ 10 bilhões, valor que representou um recorde para uma franquia esportiva profissional nos Estados Unidos na época.



Segundo informações da ESPN, porém, vários irmãos Buss ficaram frustrados com Jeanie e se sentiram enganados por ela, considerando que a negociação com Walter ocorreu de maneira apressada.



Ainda segundo a publicação, fontes próximas ao processo afirmam que alguns integrantes se sentiram pressionados a votar a favor da venda.

Luka Doncic, armador do Lakers Foto: Alex Goodlett / Getty Images via AFP



Pouco mais de uma ano depois, os Lakers voltam a ser envolvidos em uma negociação de venda. Josh Kushner e Bob Iger estão adquirindo a franquia por US$ 12,5 (R$ 65 bilhões).



Para incluir os 17,8% restantes da família na operação, os irmãos Buss recorreram a uma cláusula de "tag-along" prevista no acordo com Walter.



O mecanismo permite que os acionistas minoritários participem da venda nas mesmas condições estabelecidas para a negociação principal.

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