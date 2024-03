Como é o presídio de Tremembé, onde Robinho ficará preso

A- A+

Condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, Robinho terá que cumprir sua pena no Brasil, seguindo determinação do Superior Tribunal de Justiça. O complexo penitenciário de Tremembé, a 130 quilômetros de distância da capital paulista, foi o escolhido pela Justiça Federal de Santos, para receber o ex-jogador.

A Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, nome oficial, é conhecida pela galeria de detentos "famosos" que já passaram por lá, como Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos, Roger Abdelmassih, Mizael Bispo, Marcos Valério, entre outros.

Inaugurada em 1955, a unidade não recebe membros de facções desde o início do século e tem capacidade para pouco mais de 400 presos. Em 2022, segundo a revista Veja, estavam nas celas, que variam de 8 a 15 metros quadrados (com capacidade para até seis pessoas), 296 detentos, a maioria com ensinos médio e superior, de regimes fechado ou semiaberto. É considerada uma prisão mais controlada.





O P-II de Tremembé, como a penitenciária também é conhecida, fica numa região isolada do município, com muita vegetação em volta. Dentro do complexo, há campos de futebol, biblioteca, salão para jogos, como xadrez, igreja ecumênica e uma horta. A comida é feita na própria cela e as visitas acontecem aos sábados e domingos

Robinho foi preso na noite de quinta-feira, em Santos, onde vive. Ele foi levado por uma viatura da Polícia Federal até a sede da entidade na cidade paulista. Passou exame de corpo de delito e audiência de custódia. A defesa do jogador chegou a entrar com pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, que acabou negado pelo ministro Luiz Fux.

