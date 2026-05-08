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FUTEBOL Como Endrick aprendeu francês em quatro meses e virou exemplo de dedicação no Lyon; vídeo Craque brasileiro alia rotina física intensa, tecnologia e estudo para acelerar adaptação na França

O atacante Endrick voltou a chamar atenção na Europa — desta vez fora dos gramados. Após mais uma atuação decisiva pelo Olympique Lyonnais, o brasileiro viralizou nas redes sociais ao conceder uma entrevista completa em francês apenas quatro meses depois de chegar ao clube.

O vídeo repercutiu principalmente pela reação da intérprete do Lyon, que apareceu sorrindo enquanto acompanhava a desenvoltura do atacante no idioma local.

Assista:





La première interview intégralement en français d’Endrick… C’était sur @OLPLAY_Officiel hier après #OLSRFC pic.twitter.com/JpQl0CKWBX — Olympique Lyonnais (@OL) May 4, 2026

Dentro de campo, o atacante soma gols e assistências importantes nesta reta final do Campeonato Francês. Fora dele, mantém uma rotina considerada quase obsessiva de preparação física, recuperação e desenvolvimento pessoal.

Além dos cuidados com o corpo e da utilização de equipamentos de última geração em casa, Endrick contratou recentemente o preparador físico argentino Guido Spirandelli, ex-integrante do Real Madrid, para acompanhamento individualizado após problemas físicos. Mas o idioma também virou prioridade.

Segundo Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil — empresa ligada ao rapper Jay-Z e responsável pela carreira do atacante —, o avanço linguístico do jogador não acontece por acaso.

— A facilidade que Endrick mostrou com o inglês, o espanhol e agora o francês não é fruto de um método especial. É fruto de interesse — explicou o executivo.

Freitas destacou que muitos atletas possuem capacidade intelectual elevada, mas nem todos demonstram interesse real pelo aprendizado e pela integração cultural.

— O que Endrick mostra de valioso é que, apesar da rotina extremamente disciplinada, ele entende que não deve perder a oportunidade de se comunicar com pessoas diferentes e mostrar quem é além do campo — afirmou.

Segundo ele, o atacante encara o aprendizado da língua local como uma forma de respeito ao país e às pessoas com quem convive diariamente. A evolução linguística do brasileiro já havia aparecido anteriormente durante sua passagem pelo Real Madrid, quando começou a conceder entrevistas em inglês e espanhol ainda muito jovem.

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