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FUTEBOL

Como Endrick aprendeu francês em quatro meses e virou exemplo de dedicação no Lyon; vídeo

Craque brasileiro alia rotina física intensa, tecnologia e estudo para acelerar adaptação na França

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Endrick celebrando gol pelo LyonEndrick celebrando gol pelo Lyon - Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O atacante Endrick voltou a chamar atenção na Europa — desta vez fora dos gramados. Após mais uma atuação decisiva pelo Olympique Lyonnais, o brasileiro viralizou nas redes sociais ao conceder uma entrevista completa em francês apenas quatro meses depois de chegar ao clube.

O vídeo repercutiu principalmente pela reação da intérprete do Lyon, que apareceu sorrindo enquanto acompanhava a desenvoltura do atacante no idioma local.

Assista:



A rápida adaptação de Endrick na França virou tema de discussão na imprensa europeia justamente em um momento em que o brasileiro vive sua melhor sequência desde que deixou o Real Madrid por empréstimo.

Dentro de campo, o atacante soma gols e assistências importantes nesta reta final do Campeonato Francês. Fora dele, mantém uma rotina considerada quase obsessiva de preparação física, recuperação e desenvolvimento pessoal.

Além dos cuidados com o corpo e da utilização de equipamentos de última geração em casa, Endrick contratou recentemente o preparador físico argentino Guido Spirandelli, ex-integrante do Real Madrid, para acompanhamento individualizado após problemas físicos. Mas o idioma também virou prioridade.

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Segundo Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil — empresa ligada ao rapper Jay-Z e responsável pela carreira do atacante —, o avanço linguístico do jogador não acontece por acaso.

— A facilidade que Endrick mostrou com o inglês, o espanhol e agora o francês não é fruto de um método especial. É fruto de interesse — explicou o executivo.

Freitas destacou que muitos atletas possuem capacidade intelectual elevada, mas nem todos demonstram interesse real pelo aprendizado e pela integração cultural.

— O que Endrick mostra de valioso é que, apesar da rotina extremamente disciplinada, ele entende que não deve perder a oportunidade de se comunicar com pessoas diferentes e mostrar quem é além do campo — afirmou.

Segundo ele, o atacante encara o aprendizado da língua local como uma forma de respeito ao país e às pessoas com quem convive diariamente. A evolução linguística do brasileiro já havia aparecido anteriormente durante sua passagem pelo Real Madrid, quando começou a conceder entrevistas em inglês e espanhol ainda muito jovem.

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