Como fica a situação do Brasil na Copa do Mundo ao fim da 1ª rodada do Grupo C
Seleção Brasileira estreou com empate em 1 a 1 diante do Marrocos
A primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo foi finalizada neste sábado, 13. Depois do empate entre Brasil e Marrocos por 1 a 1, a Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 e largou na frente na tabela de classificação, obrigando a seleção verde e amarela a superar os haitianos na sexta-feira, para não verem a vaga ameaçada.
No MetLife Stadium, em Nova Jersey, os marroquinos saíram na frente aos 20 minutos do primeiro tempo com bonito gol de cobertura de Ismael Saibari. Ainda na etapa inicial, aos 32 minutos, a seleção brasileira deixou tudo igual em jogada individual de Vini Jr., que chutou a 113 km/h para garantir o empate.
Já no Gillette Stadium, em Foxborough, John McGinn marcou o gol que garantiu a vitória da Escócia aos 28 minutos da primeira etapa. O Haiti pressionou no segundo tempo e esteve muito perto de empatar, mas não conseguiu evitar a derrota.
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Com os resultados, os escoceses assumiram a ponta da chave e estão com três pontos. Na sequência, aparecem Brasil e Marrocos empatados, cada um com um ponto. Já os haitianos estão na lanterna, zerados.
Os jogos da segunda rodada do Grupo C serão disputados na próxima sexta-feira, 19. Às 19 horas (horário de Brasília), a Escócia enfrenta o Marrocos no Gillette Stadium, em Foxborough, em Massachusetts. Mais tarde, o Brasil encara o Haiti às 21h30 (horário de Brasília), no Financial Field, na Filadélfia.