A- A+

FUTEBOL Como Gasperini superou as constantes mudanças da equipe para implementar sua filosofia na Atalanta Comandante da Atalanta está no clube há oito anos e viu o seu elenco sofrer diversas mudanças no período. Após bater três vezes na trave, ele conquistou seu primeiro título à beira do campo

Gian Piero Gasperini marcou seu nome na história do clube, com o título da Liga Europa. A primeira conquista do treinador só veio nesta temporada, mas ela começou a ser lapidada há oito anos atrás, quando ele chegou a pequena cidade de Bergamo, no Norte de Itália, para comandar a equipe. Neste período, o elenco passou por muitas mudanças. No entanto, o processo de filosofia de jogo permaneceu.

Desde quando chegou a "La Dea", como é chamada, em junho de 2016, Gasperini só tem três atletas que seguem lá até hoje: o zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, Rafael Tolói, e o goleiro italiano Francesco Rossi, e o meia holandês Hateboer. Apesar de seguirem durante toda essa jornada com o treinador, todos eles não já foram titulares do time – nesta temporada.

Durante as oito temporadas em que esteve à frente da Atalanta, o treinador italiano viu muitos jogadores que se destacaram pela equipe saírem, em algumas situações até para outras equipes do. Mesmo país. Sem as maiores verbas do futebol europeu e nacional para repor os atletas que partiram para outros destinos, Gasperini sempre trabalhou para potencializar o que tinha em mãos.





Da equipe titular que derrotou o Bayer por 3 a 0 na final europeia, quem está há mais tempo na Atalanta — sem empréstimos — é o goleiro Musso, desde julho de 2021. A junção dos valores que o clube gastou para ter os 11 iniciais do título continental é de 112 milhões de euros (R$624 milhões na cotação atual), considerado baixo para um campeão de Liga Europa.



Valores dos titulares da final da Atalanta na Liga Europa

JOGADOR DE ONDE VEIO QUANDO CHEGOU VALOR DA CONTRATAÇÃO Musso Udinese-ITA 07/2021 20,50 milhões de euros Zappacosta Chelsea-ING 08/2021 7 milhões de euros Hien Hellas Verona-ITA 01/2024 9,5 milhões de euros Kolasinac Olympique Marselle 07/2023 custo zero Djmisti Zurich-SUI 01/2016* custo zero Ruggeri Base do clube 06/2022 custo zero Koopmeners AZ Alkman-HOL 08/2021 14 milhões de euros Ederson Salernitana-ITA 07/2022 22,9 milhões de euros De Ketelaere Milan-ITA (empréstimo) 08/2023 3 milhões de euros Lookman RB Leipzing-ALE 08/2021 9,4 milhões de euros Scamacca West Ham-ING 08/2023 25,5 milhões de euros

Apesar do trabalho, como um geral, de Gasperini na Atalanta ser ótimo, ele tem alguns momentos capitais que indicam os seus "auges". Um fato interessante é que em todos eles os times considerados titulares têm suas diferenças consideráveis o que indica a força da filosofia do treinador dentro do clube.

A primeira temporada que a La Dea teve a real possibilidade de conquistar um título foi na de 2018/2019. Naquela oportunidade, a Atalanta chegou até a final da Copa nacional, mas acabou derrotada para a Lazio por 2 a 0.

Na seguinte, os comandados de Gasperini fizeram história e foram até as quartas de finais da Liga dos Campeões, em meio ao ápice da pandemia da Covid-19. A cidade do clube, Bergamo, foi um dos epicentros do contágio. A Atalanta foi eliminada pelo PSG, após perder por 2 a 1 de virada, com dois gols do adversário já nos minutos finais de jogo.

Mais uma temporada se passava e a Atalanta batia na trave em busca de um título. Na de 2020/2021, a equipe de Gasperini chegou, novamente, na decisão da Copa Itália e não conseguiu ficar com o título. Na decisão, a Juventus venceu por 2 a 1 e ficou com o troféu da competição.

Na atual, o treinador parece ter chegado no ápice de seu trabalho à frente do clube italiano. Além do primeiro título pela Atalanta, da Liga Europa, a sua equipe chegou à final da Copa nacional e pode terminar a Série A na terceira posição, caso vença as duas partidas que faltam, igualando as melhores participações da La Dea na competição.

Veja as escalações da Atalanta nos jogos decisivos dos últimos anos

Escalações das decisões

FINAL COPA DA ITÁLIA 18/19 QUARTAS DA LIGA DOS CAMPEÕES 19/20 FINAL COPA DA ITÁLIA 20/21 FINAL LIGA EUROPA 23/24 GOLLINI Sportiello GOLLINI Musso PALOMINO Caldara PALOMINO Zappacosta DJIMSITI DJIMSITI Romero DJIMSITI Marciello RAFAEL TOLÓI RAFAEL TOLÓI Hien DE ROON DE ROON DE ROON Kolasinac FREULER FREULER FREULER Ruggeri HATBOER HATBOER HATBOER Ederson Castagne GOSENS GOSENS Koopmeiners PAPU GOMÉZ PAPU GOMÉZ Malinovsky De Ketelaere Ilicic Pasalic Pessina Scamacca ZAPATA ZAPATA ZAPATA Lookman





O trabalho de Gasperini na Atalanta impressiona. Ele só conseguiu chegar neste nível pelo tempo e confiança que o clube lhe deu. O título da Liga Europa é mais que uma conquista inédita. É a premiação de uma filosofia de jogo que sempre teve respaldo para seguir sendo implementado. A fala do treinador após ser campeão continental diz muito do processo: "não é só que nós ganhamos, e sim como ganhamos"

Veja também

Futsal Futsal: Jogando pela primeira vez em casa, Sport recebe o Apodi-RN, pelo Brasileirão