Como homenagem, Sport batiza setor das sociais da Ilha de "Dona Maria José"

Querida por todos os rubro-negros, Dona Maria agora está eternizada na Ilha do Retiro. Na tarde desta segunda-feira (16), o Sport anunciou que, a partir do jogo contra a Chapecoense, nesta sexta-feira (19), o setor das sociais se chamará "Sociais Dona Maria José", em homenagem à torcedora símbolo, que faleceu no dia 10 de setembro.

A sugestão de alterar o nome do setor onde Dona Maria costumava assistir aos jogos partiu do Executivo do Sport. A proposta foi aprovada, de forma unânime, durante sessão ordinária do Conselho Deliberativo no último dia 10.

“É mais uma reverência que o Clube faz à dona Maria e nada mais justo do que alterar o nome da sociais, local em que ela sempre esteve presente e contagiava a todos com sua alegria e amor pelo Sport, como forma de homenagem. Foi algo uníssono e prontamente acatado pelo Conselho”, destacou o presidente Yuri Romão.

