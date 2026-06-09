Ter, 09 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Como jogam as seleções favoritas da Copa do Mundo? Veja o raio-X das candidatas ao título

Edição do Mundial deste ano reúne uma combinação de seleções tradicionais e gerações talentosas chegando ao auge

Reportar Erro
Seleção da Espanha chega como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026Seleção da Espanha chega como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Marco Bertorello/POOL/AFP

A Copa do Mundo de 2026 reúne uma combinação de seleções tradicionais em bom momento, gerações talentosas chegando ao auge e campeões recentes tentando confirmar seu favoritismo. Entre as equipes mais cotadas para levantar a taça, algumas se destacam pelo jogo coletivo, outras pela qualidade individual e algumas pelo peso de sua camisa.

Da atual campeã Argentina à renovada Espanha, passando pelo ataque estrelado da França e pela melhor geração de Portugal, cada candidata chega aos Estados Unidos, Canadá e México com credenciais diferentes. Confira como jogam as principais favoritas ao título.

Leia também

• Com hat-trick de Olise, França vence Irlanda do Norte em amistoso

• Promessa da Argélia confia em vitória contra a Argentina: 'Ganharemos de Messi, se Deus quiser'

• Com elenco estelar, Espanha encabeça Grupo H da Copa do Mundo

ESPANHA
A seleção espanhola desembarca na Copa como uma das equipes mais organizadas do futebol mundial. Atual campeã da Eurocopa e entre as primeiras colocadas do ranking da Fifa, a equipe comandada por Luis de la Fuente combina posse de bola, intensidade na pressão e um repertório ofensivo cada vez mais vertical.

Grande parte desse crescimento passa pelos jovens talentos que atuam pelos lados do campo. Nico Williams oferece velocidade, profundidade e explosão física, enquanto Lamine Yamal surge como um dos jogadores mais decisivos do planeta. Mesmo aos 19 anos, o atacante tem capacidade para desequilibrar partidas em lances individuais e criar soluções inesperadas em jogos travados.

Além dos destaques ofensivos, a Espanha conta com um meio-campo técnico e acostumado a controlar o ritmo das partidas. O desafio será transformar o domínio territorial em eficiência diante de adversários mais fechados, algo que historicamente já trouxe dificuldades para a equipe em grandes torneios, como na partida que culminou na sua eliminação diante do Marrocos na Copa do Catar, em 2022.

FRANÇA
A França segue sendo uma das seleções mais talentosas do futebol mundial. Com Kylian Mbappé liderando um ataque repleto de estrelas, os franceses chegam ao Mundial com profundidade de elenco e diversas alternativas ofensivas.

Durante boa parte do ciclo, Didier Deschamps priorizou uma abordagem mais cautelosa, baseada na solidez defensiva e em transições rápidas. Nos últimos meses, porém, o treinador passou a dar mais liberdade ao setor ofensivo, buscando uma equipe menos previsível. O resultado foi uma França mais agressiva e criativa nos amistosos preparatórios.

O grande trunfo está na quantidade de jogadores capazes de decidir partidas. Além de Mbappé, nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué e outros talentos oferecem soluções variadas. A dúvida é se Deschamps encontrará o equilíbrio ideal entre ataque e defesa. Se conseguir encaixar todas as peças, poucos times terão um teto tão alto quanto o dos franceses.

PORTUGAL
O selecionado português chega à Copa do Mundo impulsionado por uma geração considerada por muitos a mais qualificada de sua história. A equipe reúne experiência, talento técnico e versatilidade tática, além de viver o que provavelmente será o último Mundial de Cristiano Ronaldo.

Sob o comando de Roberto Martínez, a seleção portuguesa se destaca pela capacidade de mudar de esquema sem perder competitividade. Jogadores como Nuno Mendes, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva permitem inúmeras variações durante a partida, tornando o time difícil de ser neutralizado.

A espinha dorsal está consolidada e ganhou ainda mais confiança após a conquista da Liga das Nações. O principal desafio será lidar com a pressão de uma geração que carrega grandes expectativas. Com um elenco profundo e experiente, Portugal tem motivos para sonhar seriamente com sua primeira Copa do Mundo.

INGLATERRA
A Inglaterra chega embalada por uma campanha impecável nas Eliminatórias e pela expectativa em torno do trabalho de Thomas Tuchel. Depois de bater na trave em competições recentes, os ingleses apostam no treinador alemão para dar o passo final rumo ao título.

O elenco impressiona principalmente do meio para frente. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka e Declan Rice formam uma base extremamente competitiva, enquanto o sistema 4-2-3-1 adotado por Tuchel busca potencializar as qualidades individuais sem abrir mão do equilíbrio coletivo.

Apesar do talento disponível, persistem algumas dúvidas. O setor defensivo ainda não transmite a mesma segurança de outras favoritas e o histórico recente da seleção em momentos decisivos gera cautela. Ainda assim, poucos países possuem uma combinação tão forte entre juventude e experiência.

ARGENTINA
Atual campeã do mundo e líder do ranking da Fifa, a Argentina chega ao torneio com uma vantagem importante: o elenco já sabe exatamente como competir em uma Copa do Mundo.

Lionel Scaloni manteve a base que conquistou o título no Catar e preservou a identidade da equipe. O sistema segue apoiado em uma defesa sólida, meio-campistas de boa circulação de bola e um ataque liderado por Lionel Messi. Ao lado do camisa 10, Julián Álvarez e Lautaro Martínez seguem como referências ofensivas.

Embora parte dos jogadores esteja mais experiente e alguns tenham enfrentado problemas físicos recentes, o entrosamento continua sendo um diferencial. Além disso, jovens como Nico Paz e Thiago Almada ampliam as opções do treinador. A principal missão será lidar com o peso de defender o título, algo que apenas Itália e Brasil conseguiram fazer com sucesso na história dos Mundiais.

BRASIL
A seleção brasileira chega à Copa cercada por dúvidas, mas também por enorme potencial ofensivo. O ciclo foi marcado por turbulências, trocas de treinadores e instabilidade institucional, mas Carlo Ancelotti conseguiu conduzir a equipe até o Mundial.

O principal ponto forte está do meio para frente. Sem Neymar na sua melhor forma física, Vinícius Júnior e Raphinha são as principais referências técnicas brasileiras do momento. Além deles, outros talentos oferecem velocidade, criatividade e capacidade de decisão, como Endrick, Rayan e Luiz Henrique. O treinador italiano aposta em uma equipe agressiva e preparada para explorar transições rápidas.

Por outro lado, a lateral segue sendo uma preocupação. Diferentemente de outras gerações, o Brasil não conta atualmente com jogadores do nível de Cafu, Roberto Carlos, Marcelo ou Daniel Alves nessas posições. Ainda assim, o peso da camisa, a tradição em Copas e a qualidade individual fazem da seleção brasileira uma candidata natural ao título. Muito também dependerá da condição física de Neymar ao longo do torneio.

ALEMANHA
A Alemanha entra na Copa tentando recuperar o protagonismo perdido nas últimas grandes competições. Apesar de não convencer plenamente há algum tempo, a equipe de Julian Nagelsmann segue entre as seleções mais respeitadas do futebol mundial.

Uma das marcas do treinador é a flexibilidade tática. A Alemanha alterna sistemas com frequência e busca intensidade máxima durante os 90 minutos. O elenco conta com jogadores experientes e acostumados a grandes decisões, muitos deles oriundos do Bayern de Munique.

O setor ofensivo concentra boa parte das esperanças. Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz oferecem criatividade e capacidade técnica acima da média. Em contrapartida, a equipe ainda busca maior estabilidade defensiva e não possui um centroavante de elite tão consolidado quanto outras favoritas. Se encontrar equilíbrio entre os setores, a tetracampeã pode voltar a ser uma ameaça real na luta pelo título.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter