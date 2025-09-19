A- A+

Liga dos Campeões Como os jogadores brasileiros no radar da seleção se saíram na primeira rodada da Liga dos Campeões? Martinelli e Marquinhos se destacaram, enquanto trio do Chelsea e Joelinton tiveram atuações apagadas

Na primeira rodada da Liga dos Campeões, diversos brasileiros que figuram no radar do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira estiveram em campo com seus respectivos times.

Alguns tiveram atuações de destaques na primeira semana de competição e chamaram a atenção, enquanto outros não conseguiram um bom desempenho e ficaram apagados.

Quem melhor aproveitou a primeira rodada da fase de liga da competição foi Gabriel Martinelli, na terça-feira. Reserva no Arsenal, o atacante entrou aos 26 minutos do segundo tempo e logo no primeiro lance abriu o placar para o time inglês, após uma linda jogada com uma embaixadinha para dominar a bola e tirar a marcação.

Quinze minutos depois, ele costurou toda a defesa do Bilbao para deixar Trossard livre na área para marcar o segundo. Um gol e uma assistência para o brasileiro. O seu xará, Magalhães, também foi importante defensivamente para o resultado dos Gunners.



O zagueiro Marquinhos também se destacou na goleada do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta, da Itália, na França. Além ajudar o clube francês a não tomar gol no confronto, o defensor também balançou as redes e abriu os caminhos para a goleada do atual campeão. O gol saiu aos três minutos, com o zagueiro ajudando a retomada da posse e depois aparecendo para finalizar.

Velho conhecido de Ancelotti, Rodrygo com certeza chamou a atenção do treinador na vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marselha, da França, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, na terça-feira.

Escolhido para ser o titular na ponta-esquerdo do time merengue, o brasileiro sofreu o pênalti, convertido por Mbappé para empatar o confronto, após uma boa jogada e deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo para dar lugar ao compatriota Vini Jr.



O camisa sete do Real Madrid teve atuação mais discreta, mas também foi fundamental para a vitória do clube espanhol. Jogando pela esquerda, Vinicius Junior insistiu nas jogadas individuais, e foi assim que nasceu o segundo pênalti para o time espanhol na partida, no toque de mão de Medina ao tentar o corte no carrinho.

Mbappé fez o segundo e deu números finais ao confronto. Éder Militão foi o brasileiro mais apagado no jogo e saiu de campo com um cartão amarelo.

O trio de brasileiros do Chelsea, por sua vez, não tiveram o mesmo êxito dos compatriotas e ficou marcado pela atuação apagada na derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique.

O atacante João Pedro foi titular, o volante Andrey Santos entrou aos 22 do segundo tempo, e Estêvão foi lançado aos 35. O único lance de perigo com participação de um deles aconteceu já no fim do confronto, quando Cole Palmer, aos 43, aproveitou ótimo passe do meio-campista e balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento milimétrico marcado pelo VAR.



Alisson e Richarlison não tiveram grandes destaques nas vitórias de Liverpool e Tottenham, respectivamente. O goleiro sofreu dois gols e fez duas defesas na partida contra o Atlético de Madrid, enquanto o atacante atuou por 77 minutos e não conseguiu finalizar uma vez contra a meta do Villarreal.

Ontem, Raphinha teve uma boa atuação na vitória do Barcelona sobre o Newcastle, no St. James' Park, por 2 a 1, apesar de não ter tido participação em gols. O camisa 11 do time catalão esteve presente nas principais ações ofensivas e ofereceu bastante perigo para os donos da casa.

Pelo lado dos ingleses, Bruno Guimarães fez uma partida justa, mesmo com a derrota, e ditou o ritmo no primeiro tempo. Joelinton, por sua vez, não conseguiu ter o mesmo destaque e foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo.



Os laterais Vanderson e Caio Henrique, chamados por Carlo Ancelotti na última convocação, foram titulares na goleada sofrida pelo Monaco para o Club Brugge, da Bélgica. A partida terminou 4 a 1 para os donos da casa, mas não houve falha direta dos brasileiros nos lances.

O atacante Savinho entrou no segundo tempo na vitória do Manchester City, mas nada contribuiu para o resultado de 2 a o diante do Napoli, da Itália, no Etihad Stadium.

