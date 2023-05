Como presença de Neymar virou "desastre" para prefeito de cidade na França

A- A+

A casa de Neymar, na cidade francesa Bougival, foi palco de um protesto de torcedores do PSG na última quarta-feira (6). O atacante está se recuperando de lesão no ligamento direito e não atua desde fevereiro, mas foi alvo da insatisfação por parte da torcida após mais uma derrota do time no Francês. E Luc Wattele, prefeito de Bougival, chamou de "desastre" e reclamou do transtorno causado pelo episódio, segundo o jornal Le Parisien.

Torcedores fecharam a rua e ficaram gritando para que o brasileiro deixasse o clube. Neymar possui uma mansão na cidadezinha francesa, localizada a cerca de 30 km do centro de Paris. A população de Bougival gira em torno de 8.790 habitantes, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França.

— Mais uma vez, com o sr. Neymar, a cidade fica refém de fatos que nada têm a ver com ela — afirmou Wattele. — Não entendo como o futebol se transforma em um acerto de contas em qualquer lugar que não seja um campo de futebol.

Festas polêmicas

Os moradores da cidade estão há algum tempo incomodados com o morador festeiro e famoso. As festas organizadas na casa de Neymar irritaram os vizinhos do jogador em Bougival no início do ano. O ápice da reclamação teria vindo depois da comemoração do aniversário de 31 anos do atacante, em 5 de fevereiro. O prefeito também ficou incomodado com o barulho que se estendia às madrugadas. Ele conversou com o próprio Le Parisien sobre o ocorrido:

— Podemos punir, mas o que você faz com alguém que realmente não se importa em pagar uma multa pelo tanto que ganha? Em algum momento, enviaremos um processo à Fiscalização (equivalente ao Ministério Público) por repetidos problemas de ordem pública — disse o prefeiro na ocasião. — Não era apenas barulho, foi prodigiosamente irritante.

Neymar vive o momento mais conturbado desde que chegou ao PSG, em agosto de 2017. O clube parisiense falhou no projeto de conquistar a Liga dos Campeões pelo sexto ano consecutivo, mesmo com um time estrelado, e vem decaindo no Francês.

Segundo o jornal L'Équipe, o clube, inclusive, estaria estudando opções para se livrar do brasileiro já na próxima janela de transferências, apesar do contrato válido até 2027.

