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LUTO Como seguirá a investigação da morte de Jesús de Miguel, que morreu após dividida com goleiro Polícia Nacional apura as circunstâncias do choque entre o atacante do Tenerife e Jesús Owono, do FC Andorra; procurador considera difícil que o caso resulte em processo criminal

A morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, após uma dividida com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, será investigada pela Polícia Nacional da Espanha.



O jogador, de 30 anos, morreu na terça-feira (3), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, um dia depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida pela Segunda Divisão espanhola. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do choque e verificar se há elementos que indiquem a ocorrência de um crime.

O lance aconteceu durante o confronto entre Tenerife e FC Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López. Imagens da transmissão mostram De Miguel tentando dominar a bola no círculo central quando Owono deixou a área para afastá-la. Na disputa, o joelho do goleiro atingiu o corpo do atacante, que caiu imediatamente no gramado.

A equipe médica entrou em campo e tentou reanimar o jogador por mais de cinco minutos. Diante da gravidade da situação, o árbitro suspendeu definitivamente a partida e expulsou Owono, por considerar que ele empregou força excessiva na disputa. O goleiro poderá receber uma punição de até 12 jogos na esfera esportiva, segundo o regulamento do futebol espanhol.

Por que a Polícia Nacional abriu uma investigação?

Após a morte de De Miguel, a Polícia Nacional iniciou uma investigação formal. Segundo fontes judiciais ouvidas pela agência EFE, o Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias explica que mortes sem causa natural conhecida recebem a classificação de morte judicial. Nesses casos, as autoridades devem abrir uma apuração de ofício, independentemente de o episódio ter ocorrido em casa, em uma via pública ou durante uma partida de futebol.





O Grupo de Homicídios da Polícia Nacional está encarregado de reconstruir a dinâmica do choque e reunir elementos para avaliar se houve alguma conduta com relevância penal. A investigação deverá considerar imagens do lance, documentos da partida e eventuais depoimentos.

Goleiro pode ser responsabilizado criminalmente?

A possibilidade de Owono responder criminalmente é uma das principais questões em análise. O relatório da arbitragem é considerado uma peça importante para a apuração porque registra que o choque ocorreu durante uma disputa pela bola. Esse detalhe pode influenciar a avaliação sobre a natureza da jogada.

Segundo informações publicadas pelo jornal El País, não há precedente na Espanha de um jogador levado a julgamento criminal por uma entrada violenta contra um adversário durante uma partida. Em geral, a Justiça considera que lances ocorridos no contexto do jogo devem ser avaliados pelas regras esportivas, a menos que existam indícios de uma agressão intencional que ultrapasse os limites da prática profissional.

O que diz o Ministério Público?

O procurador-chefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, afirmou à agência EFE que considera difícil que o episódio resulte em um processo penal, por se tratar de um acontecimento ocorrido durante uma atividade esportiva.

O representante do Ministério Público ressaltou que a Justiça espanhola diferencia as condutas praticadas dentro de um campo de futebol daquelas que acontecem fora dele. A avaliação, porém, não encerra a investigação: caberá à Promotoria e aos juízes analisar as provas e decidir se há responsabilidade que ultrapasse o âmbito disciplinar.

A apuração deverá esclarecer se a jogada foi uma fatalidade decorrente da disputa esportiva ou se há elementos que justifiquem uma responsabilização criminal. Até que essa análise seja concluída, não há decisão definitiva sobre a situação jurídica do goleiro.

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