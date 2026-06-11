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Futebol Como serão as aberturas da Copa do Mundo de 2026? Confira detalhes A cantora colombiana Shakira e a brasileira Anitta serão algumas das atrações antes de a bola rolar no Mundial

Toda contagem regressiva chega ao fim e a da Copa do Mundo de 2026 será zerada nesta quinta-feira (11). De forma inédita na história, a competição acontecerá em três países: Canadá, Estados Unidos e México, com três cerimônias de abertura. A primeira delas será em solo mexicano, a partir das 14h30 (horário de Brasília), no estádio Azteca.

Shows

A cantora colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy, autores de "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo, vão participar da abertura da cerimônia, momentos antes de a bola rolar para o primeiro jogo do mundial, entre México e África do Sul, às 16h, no Azteca, pela abertura do Grupo A.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também irão se apresentar no evento. Mais tarde, a Copa do Mundo terá o segundo jogo do dia, entre Coreia do Sul e República Tcheca, às 23h, em Akron, em Guadalajara.

A Fifa também anunciou que fará homenagens a Pelé e Diego Maradona. O brasileiro foi tricampeão mundial no México em 1970, enquanto o argentino levantou o bicampeonato da Copa também em solo mexicano, em 1986.

As outras duas cerimônias de abertura acontecerão sexta-feira (12). No Canadá, as apresentações serão de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince. A festa também será a partir das 14h30 e antecede o confronto dos anfitriões perante a Bósnia, no Toronto Field, às 16h.

Nos Estados Unidos, os shows serão realizados em Los Angeles, a partir das 20h30. A cantora brasileira Anitta será uma das atrações, ao lado de Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla. A noite termina com o duelo entre os norte-americanos e o Paraguai, no SoFi Stadium, às 22h.

Jogos

O México vem embalado após bons resultados nos amistosos preparatórios. A equipe empatou com Portugal e Bélgica e venceu Gana, Austrália e Sérvia. Nas outras duas vezes que os mexicanos receberam a competição, em 1970 e 1986, a equipe conseguiu chegar até as quartas de final.

Para ao menos chegar entre os quatro melhores do Mundial pela primeira vez, o México confia no atacante Raúl Jiménez, de 35 anos, do Fulham. Outro medalhão de destaque é o goleiro Ochoa, de 40 anos, que vai disputar a sexta Copa do Mundo da carreira.

Fora da Copa desde que sediou o evento, em 2010, a África do Sul tenta disputar o mata-mata pela primeira vez. Com 10 gols em 26 jogos pela seleção, o atacante Lyle Foster, do Burnley, é o principal nome dos Bafana Bafana.

No outro duelo do dia, a Coreia do Sul segue apostando em Son, ex-Tottenham/ING e atualmente no Los Angeles FC. O jogador de 33 anos tem 54 gols pela seleção e pode em breve superar Cha Bum-kun, maior artilheiro do país, com 58 bolas na rede. A República Tcheca tem como pilar o centroavante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen. Pela seleção, o atleta tem 25 gols em 52 jogos.

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