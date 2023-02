Como substituto, brasileiro Felipe Drugovich fica a um passo de estrear na Fórmula 1

A- A+

A uma semana do início da temporada de Fórmula 1, o brasileiro Felipe Drugovich se vê mais próximo de estrear na principal categoria do automobilismo mundial. Neste domingo (26), a Aston Martin confirmou, em comunicado nas redes sociais, que o piloto de 22 anos, campeão da Fórmula 2 em 2022, correrá o Grande Prêmio (GP) do Bahrein, no próximo domingo (5), caso o titular Lance Stroll não se recupere a tempo, depois de fraturar os punhos em um acidente de bicicleta no último dia 20.

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.



The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 26, 2023

Drugovich já assumiu o volante da Aston Martin durante o período de testes no Bahrein, que terminou neste sábado. No total, somando as sessões de quinta e sábado, ele deu 117 voltas no circuito.

"Minha meta para esta semana era aprender o máximo a cada volta que eu completasse e me certificar de tirar o máximo dessa oportunidade, tanto para mim quanto para a equipe. Eu desfrutei muito desse tempo no volante do AMR23 (modelo da Aston Martin para a temporada) e acho que consegui progredir bem ao longo de três dias", afirmou o piloto em declaração à assessoria da equipe.

Drugovich vem tendo como companheiro na Aston Martin o espanhol Fernando Alonso, bicampeão da categoria no começo do século 21. Caso de fato corra no próximo fim de semana, o paranaense será o 33º piloto do Brasil a participar de uma prova na Fórmula 1.

