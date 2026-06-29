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COPA DO MUNDO

Como Vini Jr, goleiro do Japão já se posicionou ativamente contra o racismo nos estádios

Japoneses foram derrotados por iraquianos em Doha e lutam para conquistar vaga para próxima fase do torneio

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Zion Suzuki, goleiro da seleção japonesa em partida contra a Suécia Foto: Molly Darlington / Getty Images via AFPZion Suzuki, goleiro da seleção japonesa em partida contra a Suécia Foto: Molly Darlington / Getty Images via AFP - Foto: Molly Darlington / Getty Images via AFP

Adversário do Brasil nesta segunda-feira (29), o goleiro Zion Suzuki é o único negro da seleção japonesa. Ao longo de sua carreira, ele sofreu com racismo em um país onde 98% da população é nativa, mas o governo procura cada vez mais imigrantes para compensar o envelhecimento populacional e a baixa taxa de natalidade.

Como Vini Jr., o goleiro de 23 anos também já se posicionou contra o racismo em partidas que disputou ao longo da carreira. Uma delas aconteceu em janeiro de 2024, quando ele disse que foi alvo de insultos raciais nas redes sociais após a derrota de sua seleção para o Iraque na Copa da Ásia. A denúncia veio depois de dois casos de ofensas semelhantes dirigidas a jogadores na Itália e na Inglaterra durante as partidas.

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Suzuki, cujo pai é ganês-americano e a mãe, japonesa, foi o culpado pelo primeiro gol do Iraque em Doha, depois de também ter cometido erros no jogo anterior, contra o Vietnã.

O jogador disse que aceita críticas às suas atuações, mas “gostaria que as pessoas parassem de fazer comentários racistas”.

— Não vou deixar que isso me derrote — disse ele aos repórteres, antes do último jogo do Japão na fase de grupos, contra a Indonésia. — Quero revidar produzindo bons resultados.

Os comentários apareciam desativados na conta do Instagram de Suzuki no dia seguinte à partida.

Na ocasião, quando houve incidentes também na Itália e na Inglaterra no fim de semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu proibições mundiais nos estádios para torcedores e "derrotas automáticas" para times cujas torcidas façam insultos racistas.

Suzuki, que fazia apenas sua sexta partida na seleção contra o Iraque, e hoje se consolidou como goleiro titular da promissora geração japonesa, disse também não ter dúvidas sobre sua capacidade.

— Sei que estou sendo cobrado num alto patamar por ser um goleiro da seleção japonesa quando sofro gols e perdemos jogos — disse ele.

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