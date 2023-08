A- A+

Despedida Comoção toma conta do velório do piloto Érico Veríssimo, que faleceu no último domingo (27) O pernambucano de 38 anos foi vítima de um acidente durante a quarta etapa do Moto1000GP

Está sendo velado, na tarde desta quarta-feira (30), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o corpo do piloto Érico Veríssimo da Rocha, que faleceu no último domingo (27).

O pernambucano de 38 anos foi vítima de um acidente durante a quarta etapa do Moto1000GP, realizada no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná. O sepultamento está marcado para acontecer às 16h.

Durante o velório, o clima de tristeza e comoção tomam conta das dezenas de amigos e familiares que marcam presença para dar o último adeus a Érico.

Esposa do piloto há oito anos, Eduarda Vitória conta que estava em um restaurante assistindo à corrida ao lado do filho do casal, de apenas cinco anos. Em um primeiro momento, ela afirma não ter associado a queda do marido a uma coisa grave.

Eduarda Vitória, esposa do piloto | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

“Meu filho viu a cena. Mas como ele (Érico) já tinha caído outras vezes, não associamos a uma coisa grave. Imediatamente falei com ele, e já fui direto para o aeroporto para resolver as coisas. Na minha cabeça, ia para o hospital para cuidar dele. Infelizmente, pouco tempo depois, deram a notícia da tragédia”, contou.

Ainda de acordo com Eduarda, Érico era uma pessoa amada e adorada por todos. Discurso que foi reforçado pelo irmão do piloto, Diego Veríssimo, de 34 anos. “A gente era muito grudado um com o outro. Meu irmão era o amor da minha vida, vai ser sempre o amor da minha vida. Ele era um cara muito amado, não tem quem não gostasse dele”, começou.

“Essa loucura dele pela moto… ele sempre foi um cara que gostou de velocidade, de aventura, de quebrar limites e ultrapassar barreiras. Não tinha quem tirasse isso da cabeça dele, ele foi se profissionalizando até chegar onde chegou. Ele sempre dizia que de morresse em cima dessa bendita dessa moto, morreria feliz. A saudade vai ser gigante, mas nossa família vai permanecer firme. Ele era um pai excelente, filho excepcional e foi o melhor irmão que eu pude ter”, enfatizou Diego.

Diego Veríssimo, irmão da vítima | Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Companheiro de equipe de Érico, o também pernambucano Fernando Amorim estava com o amigo momentos antes do acidente acontecer. Apesar de correr por outra categoria - Moto600GP -, o piloto de 43 anos estava com o conterrâneo em todos os momentos.

“Antes da largada, eu passei aquela última palavra de coragem, de apoio, e dei o último abraço nele. Depois, estava me dirigindo para o lugar mais alto do autódromo para acompanhar a corrida e também fazer algumas filmagens dele, mas não deu tempo, o acidente aconteceu, não vi. Fui direto para o ambulatório e vi a gravidade da lesão”, lamentou.

“Nós éramos muito parceiros dentro e fora da equipe, representávamos, juntos, Pernambuco e o Nordeste. Fazíamos tudo juntos. Treinávamos juntos, viajávamos, comíamos juntos. Só não corríamos por sermos de categorias diferentes. Mas dentro dos boxes sempre estávamos juntos, brincando, resenhando. Ele era um cara muito divertido, muito alegre, todo mundo gostava dele, isso é impressionante. Fazia amizade com todo mundo”, relatou.

Relembre o acidente

Durante a quarta etapa do Moto1000GP, disputada no Autódromo Internacional de Cascavel, no último domingo, Érico caiu da moto depois de atropelar André Veríssimo Cardoso, que estava no meio da pista. O episódio aconteceu ainda na primeira volta da prova.

Socorrido logo após o acidente, Érico não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada pela organização da corrida logo depois de chegar ao hospital. André, de 42 anos, também foi levado à unidade de saúde de forma imediata, mas teve óbito confirmado horas depois.

Veja também

Tênis Bia Haddad cai na segunda rodada do US Open para americana especialista em duplas