Companheiro de bancada de Paulo Soares, Antero Greco faleceu há pouco mais de um ano

Faleceu, nesta segunda-feira, o jornalista Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, famoso por apresentar o SportsCenter, da ESPN. Em maio do ano passado, Antero Greco, seu amigo e companheiro de bancada, morreu, aos 69 anos, após ser diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022.

A dupla fazia sucesso pelo jeito irreverente e pelo bom humor na apresentação do noticiário esportivo que fechava a programação diária do canal. Os dois apresentavam o programa SportsCenter, criado em 2000, durante a cobertura das Olimpíadas de Sydney, e que está no ar até hoje.

Na morte de Antero Greco, Paulo Soares prestou homenagem ao jornalista após uma visita de despedida no hospital. Segundo Soares, Antero estava rodeado pela família e com as pessoas que amava.



“Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!”, disse Soares.

Paulo Soares era conhecido pelo carisma, bom humor e pela forma leve com que conduzia as notícias esportivas durante o SportsCenter, da ESPN. Ao lado de Antero Greco, ele formou uma das duplas mais queridas da televisão esportiva brasileira.

