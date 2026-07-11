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luto Companheiros prestam homenagens a Jayden Adams; Infantino lamenta morte do jogador Atleta tinha 25 anos de idade e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2026 pela África do Sul

A morte do meio-campista Jayden Adams provocou uma grande comoção na África do Sul na manhã deste sábado (11). Diversos companheiros de seleção lamentaram o falecimento do atleta de 25 anos e realizaram homenagens pelas redes sociais. Além dos atletas sul-africanos, personalidades importantes do futebol prestaram condolências.

Entre os companheiros de seleção, o atacante Oswin Appollis postou um vídeo gravado ao lado de Jayden Adams e lamentou a morte do amigo. "Eu te amo irmão. Descanse em paz, meu irmão. Vou sentir sua falta."

Outros colegas prestaram homenagens a Jayden, como os goleiros Ricardo Goss e Sipho Chaine, que publicaram fotos com Adams. O meia Relebohile Mofokeng, o lateral-esquerdo Aubrey Modiba e o atacante Thapelo Maseko também lamentaram o ocorrido.

Quem também se pronunciou foi o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que postou um texto em suas redes sociais.

"É extremamente triste saber que o meio-campista sul-africano Jayden Adams faleceu apenas algumas semanas depois de participar da campanha histórica de sua seleção na Copa do Mundo. Meus pensamentos e condolências, assim como os de todos na Fifa e na comunidade global do futebol, estão com sua família, amigos e companheiros de equipe. O craque da África do Sul e do Mamelodi Sundowns deixará muitas saudades."

O corpo do jogador foi encontrado dentro de uma casa na região central da Cidade do Cabo na manhã deste sábado. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a polícia local informou que as investigações estão em andamento.

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